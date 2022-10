Le comportement dangereux de Macky dévoilé…Personne ne le savait

On disait de Macky Sall, cet ancien Premier ministre et Président de l’Assemblée nationale devenu président de la République, qu’il était un « ñiangal », un homme à la mine toujours « renfrognée ». Et les Sénégalais ne connaissaient de ce « grognon » que de rares manifestations de sourire. Toujours en guerre contre ses opposants qu’il cherche à réduire à leur plus simple expression, Macky Sall cachait un comportement que les Sénégalais ignoraient jusqu’alors. Personne ne savait de Macky, un comportement inconnu jusqu’à l’apparition de personnages politiques radicaux comme Barthélémy Dias, Ousmane Sonko et de rebelles comme Mimi Touré. Voici Macky Sall comme vous ne l’avez jamais connu…

Macky Sall déteste d’être contredit. Pour lui, tout ce qu’il dit, a une valeur coranique. C’est pourquoi, il n’aime pas être entouré de personnages plus brillants que lui. La preuve, des personnages comme Mary Teuw Niane, Papa Abdoulaye Seck, Mimi Touré, Makhtar Cissé…qui ont été à ses côtés, sont passés par la suite à la trappe. Pourtant, il préfère maintenir toujours à ses côtés des hommes de la trempe de Cheikh Oumar Anne, malgré leurs casseroles. Avec Cheikh Oumar Anne, ils sont du même niveau. Ils ont même fêté ensemble leur ingéniorat. Cheikh Oumar Anne et tous ceux qui sont de la même veine sont ainsi sûrs de rester aussi longtemps aux côtés de Macky Sall.

L’autre face qui est cachée de Macky Sall, est comme décrite qu’il ne supporte pas la contradiction, encore moins de garder à ses côtés, personnages brillants qui peuvent lui faire de l’ombre. Ce visage sombre du Chef de l’Etat, le transforme parfois en dictateur. Macky Sall est constamment en lutte contre tous ceux qui se montrent comme étant de farouches opposants à son régime. Il est prêt à les envoyer à la guillotine. La contradiction des opposants et de Mimi Touré le transforme en un véritable dictateur.

Macky Sall est un va-t’en guerre contre tous ceux qui se dressent sur son chemin, et catégorisés comme étant des opposants farouches. Aujourd’hui, tout son combat, toute sa stratégie, est d’éliminer de l’espace politique, des opposants comme Ousmane Sonko, Barthélémy Dias…qualifiés de radicaux. Il l’avait réussi avec Karim Wade et Khalifa Sall. Il va retenter et expérimenter le même coup avec Ousmane Sonko et Barthélémy Dias, de la même manière qu’il fait tout pour faire expulser Mimi Touré de l’Assemblée nationale, depuis que celle-ci s’est mise en rébellion contre lui.

Macky Sall est en train de trouver la recette pour se débarrasser de Mimi Touré à l’Assemblée nationale, avec son ministre de la Justice, Ismaïla Madior Fall qualifié de tailleur de la Constitution. Un véritable plan machiavélique est sur le point d’être mis au point pour faire perdre à Mimi Touré son poste de député. Ils cherchent à théoriser « la démission non-formelle à partir de son discours, son comportement, son attitude et son vote » contre Benno Bokk Yaakaar pour ainsi justifier le processus qu’ils veulent entamer pour faire perdre à Mimi Touré, son poste de député…

L’acte peut paraître ignoble, mais Macky Sall n’entend pas revenir à la raison. Il est têtu lorsqu’il se met l’idée dans la tête qu’il faut éliminer des opposants radicaux ou des rebelles au sein de sa mouvance qui disent non à certains de ses projets, ou alors qui sont plus diplômés que lui. Macky Sall se transforme en un disciple de Machiavel. Parviendra-t-il à ses fins ? C’est la question que tout le monde se pose. Les Sénégalais ne vont pas rester éternellement les bras croisés, et laisser Macky Sall faire tout ce qu’il veut à la tête du pays. Surtout que son véritable visage est en train d’être découvert.

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn