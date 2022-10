Ça chauffe sur Karim Wade…le gâteau empoisonné de Macky le « tue »

Karim Wade en eaux troubles…l’amnistie de Macky le met en danger

La configuration du schéma politique est sur le point de changer. Depuis la trahison de Idrissa Seck, Ousmane Sonko est devenu le leader incontesté de l’opposition. Le leader du parti des Patriotes du Sénégal pour le travail, l’éthique et la fraternité (PASTEF), à lui tout seul, représente la plus grande menace à laquelle fait face Macky et son régime. Pour arrêter l’avancée de Sonko, Macky compte relancer Karim Wade et Khalifa Sall. Mais chez les libéraux, ce come-back divise.

Après des années en exil forcé au Qatar, Karim Wade pourrait bientôt fouler le sol sénégalais. Tout comme lui, Khalifa Sall pourrait aussi bénéficier des bonnes grâces de Macky. Lors du premier Conseil des ministres du nouveau gouvernement, le chef de l’Etat avait instruit son ministre de la Justice et Garde des Sceaux, Ismaila Madior Fall d’examiner dans les meilleurs délais les possibilités et le schéma adéquat d’amnistie pour les deux «K».

Mais au lendemain de cette annonce, des voix se sont levées au sein du parti démocratique sénégalais (PDS) pour rejeter cette amnistie. Et c’est la chargée de communication du parti de Wade, Nafissatou Diallo, qui l’a déclarée dans une sortie fortement relayée par la presse. Si on en croit cette libérale, l’ancien ministre du ciel et de la terre menace même de quitter le PDS si ses députés votent cette loi. Ces libéraux, qui estiment que Karim n’a rien à se reprocher dans cette affaire qui lui a ouvert les portes de la prison, réclament tout bonnement la révision de son procès.

Mais cette position de Nafissatou Diallo ne fait pas l’unanimité chez les inconditionnels du prince invisible. Aujourd’hui, ce sont les membres du Mouvement Karim Président (MKP) qui montent au créneau. Dans un communiqué dont Xibaaru tient copie, ils affirment que Wade-fils est contraint d’accepter l’amnistie. Une nouvelle position qui démontre clairement les divergences au sein de ce mythique parti qui agonise depuis que Karim a pris le commandement depuis son salon qatari.

« Karim demande aux militants de porter ce combat. À l’heure actuelle, il devrait plutôt avoir pitié de ces derniers qui se sont battus corps et âmes pour qu’il sorte de prison. Ces mêmes militants, sans aucun moyen et sans aucune aide de sa part, se sont opposés pendant 12 années et n’ont plus assez de force pour se battre pour quelqu’un qu’ils ne voient pas car étant à des milliers de kilomètres loin du soleil ardent du Sénégal. Par conséquent, ils exigent votre retour pour les aider à abréger leurs souffrances quotidiennes », lit-on dans le communiqué signé par Aminata Sakho.

Cette sortie de ces jeunes Karimistes, contraint l’exilé à quitter son confort chez les monarques qataris. Le MKP est la pierre angulaire de la lutte pour la libération de Karim mais aussi pour que leur leader retrouve tous ses droits civiques. Beaucoup de membres de ce mouvement se sont retrouvés en prison pour Karim. Alors, ils sont plus légitimes à demander à ce que Karim revienne pour faire face à son destin au Sénégal. Face à ce nouveau coup de pression, Karim ne peut qu’accepter la main tendue de Macky.

Après des années sous l’ombre de son père, Karim a la possibilité de montrer ce qu’il pèse sur l’échiquier politique. Pour connaître son poids politique, il est dans la l’obligation de revenir au bercail. Maintenant que la machine est enclenchée pour son amnistie, il ne peut plus se cacher sous de faux alibis. Dans le cas où Karim prendrait le risque de rester dans son confort qatari, il tuerait définitivement le peu qui reste du PDS. Mais il va aussi signer sa mort politique. Et cette fois-ci, plus rien ne pourra le sauver.

La politique sénégalaise est devenue très concurrentielle. Tous les partis ont besoin d’avoir une grande assise pour s’affirmer en 2024. La seule baraka de Me Abdoulaye Wade ne suffit plus pour le PDS. Karim a plus que jamais besoin que ces jeunes lui restent fidèles. S’il perd le contrôle des jeunes, Karim peut être sûr qu’il n’aura pas le bagage nécessaire pour concurrencer Ousmane Sonko et sa bande. Alors Wade-fils se trouve face à une situation des plus cruciales pour son avenir politique…

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru