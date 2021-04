Le coordonnateur des enseignants Apéristes de Mbao descend Dame Mbodji

L’actualité nationale a été très mouvementée ces jours-ci suite à l’affaire « Sweet Beauty » dans laquelle le leader de Pastef (Patriotes du Sénégal pour le travail, l’éthique et la fraternité), Ousmane Sonko, est accusé par la masseuse Adji Sarr de viols présumés et menaces de morts. Cette affaire a failli faire basculer le Sénégal dans le chaos.

Au lendemain de ces événements, la mouvance présidentielle a renoué avec ses vieilles habitudes. Depuis un certain temps, l’Alliance pour la République (APR) a repris les meetings de remobilisation. La commune de Mbao n’a pas échappé à cette nouvelle spirale de violence.

Dans cet entretien avec la rédaction de Xibaaru, le coordonnateur du réseau des enseignants de l’Alliance pour la République (APR) dans la commune de Mbao, Moustapha Diop, est revenu sur ces événements qui ont coûté la vie à douze (12) personnes. L’enseignant républicain en a profité pour donner des cours de bonne conduite à son collègue Dame Mbodji. Il est aussi revenu sur le fort potentiel que regorge Mbao.

Xibaaru : Avec son fort potentiel, la commune de Mbao peine à se développer. Selon vous, où se situe réellement le problème ?

Moustapha Diop : « Effectivement Mbao regorge de beaucoup de ressources naturelles qui peuvent l’aider à se développer comme la mer et la forêt de Mbao. Rien que la forêt de Mbao, poumon de Dakar, si elle est employée peut générer beaucoup d’emplois. D’ailleurs le ministre de l’Environnement et du développement durable, Abdou Karim Sall, un habitant de Mbao, avait prévu des parcs attractifs. Ce qui peut régénérer le tourisme à Mbao. »

Lors des dernières manifestations, Mbao a payé un lourd tribut, sa brigade de gendarmerie a été brûlée par des jeunes en colère. Une simple convocation de Sonko en valait-elle la peine ?

« C’est vraiment déplorable et cela a causé beaucoup de préjudices et de dégâts collatéraux qui ont affecté toute la population. D’ailleurs le poste de gendarmerie qui a été obtenu grâce à d’âpres luttes, n’est plus fonctionnel et la sécurité des populations est encore menacée. Je profite de l’occasion pour fustiger le comportement de certains collègues qui sont montés au créneau pour inciter les jeunes à écraser les fondements d’une nation. Je donne un carton rouge à Dame Mbodji avec son piètre discours qui n’honore pas notre corps. »

Depuis un certain temps, le parti au pouvoir enchaîne des meetings de remobilisation, en tant que membre de l’Apr, est-ce la bonne formule vu le contexte actuel ?

« Pour les meetings de remobilisation, il n’y a rien de plus naturel. Tout parti politique a besoin de prouver sa bonne santé politique surtout pour un parti au pouvoir. Il faut donner confiance au président en lui prouvant que son peuple est toujours derrière lui malgré certaines difficultés. »

Abdou Karim Sall est-il l’homme idéal pour la commune de Mbao ?

« Abdou Karim Sall, c’est l’homme de la situation pour sauver la commune de Mbao. D’ailleurs beaucoup d’habitants croyaient que c’était lui le maire car il en a tellement fait pour les populations : emploi des jeunes, financement des femmes, la construction de mosquée, la liste est loin d’être exhaustive. En tout cas, il a beaucoup d’ambitions pour la commune de Mbao qui lui est si chère. »

Entretien réalisé par Aliou Ngom (Xibaaru)