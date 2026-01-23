Le corps carbonisé d’une femme découvert dans un appartement incendié

Les faits se sont déroulés mercredi soir dans le troisième arrondissement de Marseille.

Vers 19H30, les pompiers sont intervenus dans le quartier de Saint-Mauron pour le feu d’un appartement situé au 1er étage.

Après avoir maîtrisé l’incendie, ils ont découvert un corps calciné dans le logement.

Il s’agirait d’une une femme de 55 ans, toxicomane, qui squattait le logement.

Jeudi matin, un jeune homme s’est rendu de lui même au commissariat. Ce suspect, déjà connu des services de police, a été placé en garde à vue.

Source : F D