Transformation judiciaire…Le Président Diomaye dessine une justice 2.0

La Rentrée solennelle des Cours et Tribunaux a offert, cette année, une tribune d’importance capitale pour l’avenir de l’État de droit au Sénégal. Sous le thème « Le juge face aux défis du numérique », le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a esquissé les contours d’une justice en pleine mutation. Entre promesses de célérité et impératifs éthiques, le Chef de l’État a plaidé pour une modernisation qui ne sacrifie en rien l’indépendance du magistrat, plaçant l’humain au cœur de cette révolution technologique.

Pour le Chef de l’État, le numérique n’est plus une option mais un levier stratégique de modernisation du service public. La dématérialisation des procédures, la gestion électronique des dossiers et l’archivage numérique ont été cités comme des outils indispensables pour rompre avec les lenteurs bureaucratiques. Cette transition vise un objectif de performance claire : réduire les délais de traitement des affaires et offrir une transparence accrue, répondant ainsi à une attente sociale de plus en plus pressante de la part des justiciables.

Toutefois, le Président Faye a tenu à poser des garde-fous rigoureux face à l’automatisation croissante. Si l’intelligence artificielle peut assister le travail judiciaire, elle ne saurait en aucun cas se substituer au discernement souverain du magistrat. L’acte de juger, a-t-il rappelé avec force, demeure une œuvre de conscience et d’impartialité. La machine doit rester un instrument technique, évitant ainsi que des algorithmes ne viennent fragiliser le principe fondamental de l’égalité des citoyens devant la loi.

Cette ambition technologique pourrait s’inscrire dans le sillage direct des conclusions des Assises de la Justice tenues précédemment. Ces consultations nationales avaient mis en exergue la nécessité de refonder l’institution pour la réconcilier avec le peuple. Le passage au numérique apparaît ainsi comme l’une des réponses concrètes aux recommandations issues de ces assises, visant à rendre l’appareil judiciaire plus accessible, plus lisible et, in fine, plus efficace dans sa mission de régulation sociale.

Au-delà de la technologie, le discours présidentiel a résonné comme une piqûre de rappel sur l’urgence des réformes structurelles. Le système carcéral sénégalais, marqué par une surpopulation chronique, demeure un point de préoccupation majeure. Le Président a souligné que la modernisation numérique doit s’accompagner d’une révision des pratiques pénales, ce qui pourrait pour répondre au défi du désengorgement des prisons qui fragilise la dignité humaine.

L’urgence de rationaliser la détention préventive s’impose comme une nécessité pour l’équilibre du système judiciaire. L’utilisation du numérique pourrait d’ailleurs faciliter le suivi des mesures alternatives à l’incarcération, permettant ainsi de limiter le recours à la prison aux cas strictement nécessaires et de garantir une meilleure gestion des flux carcéraux. D’ailleurs, le port du bracelet électronique est une alternative plus moderne et qui respecte la dignité humaine.

La sécurité des données est également apparue comme un pilier de cette transformation. Dans un contexte de montée en puissance de la cybercriminalité, le Chef de l’État a exhorté l’institution à ériger des remparts robustes pour garantir la confidentialité des informations sensibles. L’intégrité des preuves numériques et la protection de la vie privée des justiciables sont des conditions sine qua non pour maintenir la confiance entre l’institution judiciaire et les citoyens.

Cette mutation profonde exige naturellement une mise à jour des compétences au sein de la famille judiciaire. Le Président de la République a insisté sur l’impératif de la formation continue pour les magistrats, greffiers et avocats. La maîtrise des enjeux juridiques liés aux preuves électroniques et l’appropriation des normes éthiques numériques deviennent désormais des aptitudes indispensables pour garantir une justice de qualité dans un environnement dématérialisé.

Bassirou Diomaye Faye a réaffirmé que l’enjeu ultime de cette transformation est institutionnel et démocratique. Bâtir une justice moderne et connectée n’est pas une fin en soi, mais un moyen de renforcer le pacte social. En évoluant vers le numérique tout en restant fidèle à ses principes séculaires, la justice sénégalaise ambitionne de continuer à se rendre « au nom du peuple et pour le peuple », avec une efficacité renouvelée et une éthique inébranlable.

La rédaction de Xibaaru