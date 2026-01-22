Fatick : Le mouvement JEUF dénonce une « justice à géométrie variable » dans l’affaire Farba Ngom

Le mouvement Justice pour l’Équité, l’Unité et la Fraternité (JEUF) a été officiellement lancé le 20 novembre 2025 à Fatick. Présenté comme une plateforme de veille, d’alerte et de contribution citoyenne, le mouvement revendique déjà plus d’une centaine de membres et affiche l’ambition de s’imposer comme un acteur de référence à l’échelle nationale. Sa coordination provisoire est assurée par Mamadou Biguine Gueye.

Dans un communiqué rendu public par sa cellule de communication, le mouvement JEUF a exprimé sa vive indignation face à la détention prolongée de l’ancien député Farba Ngom. Une situation que le mouvement juge d’autant plus incompréhensible que Tahirou Sarr, présenté comme son corrupteur ou complice dans la même affaire, a recouvré la liberté.

Selon JEUF, cette différence de traitement soulève de sérieuses interrogations quant à l’équité et à l’impartialité de la justice sénégalaise. Le mouvement estime que ces décisions judiciaires donnent l’image d’une « justice à géométrie variable », susceptible d’être instrumentalisée à des fins de règlements de comptes politiques.

Le communiqué rappelle également que l’actuel Premier ministre, Ousmane Sonko, avait, selon JEUF, tenu publiquement des propos assimilés à des menaces de représailles à l’encontre de Farba Ngom lors de la campagne des élections législatives de 2024. Pour le mouvement, la concomitance entre ces déclarations passées et les décisions judiciaires actuelles alimente les soupçons et renforce les inquiétudes exprimées.

Face à cette situation, le mouvement JEUF appelle au respect strict de l’État de droit, à l’égalité de tous les citoyens devant la justice et à la fin de toute forme d’instrumentalisation politique de l’appareil judiciaire.