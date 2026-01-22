Lendemain de CAN : Décryptage, constat amer (Par Mbaye Diouf)

En vue de préparer les prochaines échéances notamment la Coupe du Monde prévue en juin prochain, le Sénégal doit se concentrer sur l’essentiel et éviter l’amateurisme comme nous l’avons tous constaté hier à l’arrivée des lions. Des images frustrantes montrées par la télévision nationale. Des faits inédits, plus de 10 heures d’attente pour accueillir les lions. Ils ont foulé le sol de l’aéroport à 00h 25 mn. Le Maroc se trouvant à moins de quatre heures du Sénégal. Monsieur le Président de la République était obligé d’attendre un moment sur le tarmac pour accueillir les joueurs et le staff technique. Des conciliabules qui n’avaient pas leur raison d’être à travers un tâtonnement frustrant.

Pendant ce temps des complots s’organisent déjà contre le Sénégal qui doit rencontrer la France en match d’ouverture de la Coupe du Monde en Juin. CAF, FIFA et Fédération Marocaine de football aux commandes. Des sanctions annoncées contre la Fédération sénégalaise de football, Pape Thiaw l’entraîneur national et certainement des lions qui ont quitté la pelouse pour regagner les vestiaires.Il faut s’attendre à une réplique de la fédération sénégalaise de football qui doit apporter les preuves de l’injustice que nous avons vécue. Le Sénégal regorge d’éminents juristes du sport connus pour leurs compétences techniques avérées. À rappeler que les textes de la FIFA ont été conçus par d’éminents juristes sénégalais comme feu Keba Mbaye et feu Youssou Ndiaye. Nous aurions souhaité en de pareilles circonstances entendre des voix assermentées notamment celle de Abdoulaye Makhtar Diop, Abdoulaye Diaw et les éminents juristes du sport.

Au Sénégal, plusieurs juristes se distinguent dans le domaine du droit du sport, notamment Maître Moustapha Kamara, avocat et professeur spécialisé en droit du sport, ainsi que le Professeur Abdoulaye Sakho, agrégé en droit et expert en droit économique et du sport, tous deux très actifs dans la réforme du cadre juridique sportif.

Restons unis

Restons concentrés

Restons vigilants

Restons solidaires

Épaule contre épaule comme nous y invite l’hymne national du Sénégal

L’heure n’est pas à la critique destructive mais à la critique constructive.

MBAYE DIOUF