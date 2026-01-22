Tensions Sénégal–Maroc : Serigne Mbacké Ndiaye appelle à l’apaisement

Face aux tensions apparues récemment entre le Sénégal et le Maroc à la suite d’événements liés au football, Serigne Mbacké Ndiaye a lancé un appel solennel à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, l’invitant à s’adresser à son peuple afin de préserver les relations historiques entre les deux nations.

Dans sa déclaration, l’ancien ministre exprime sa préoccupation de voir le sport, traditionnellement facteur d’unité et de rapprochement entre les peuples, devenir un élément de division susceptible de fragiliser des liens anciens et fraternels. Il estime qu’une prise de parole du Souverain marocain pourrait prévenir toute escalade et éviter « l’irréparable ».

Serigne Mbacké Ndiaye rappelle l’attachement constant du Royaume du Maroc au Sénégal, soulignant que feu le Roi Hassan II avait toujours témoigné une affection particulière envers le peuple sénégalais. Il met également en avant le soutien indéfectible du Sénégal au Maroc sur la scène internationale, notamment dans le dossier du Sahara, aussi bien au sein de l’Organisation de l’unité africaine (OUA), devenue Union africaine, qu’aux Nations Unies, où les deux pays ont souvent défendu des positions communes.

L’ancien ministre met en garde contre les discours qu’il attribue à certains acteurs étrangers, accusés d’attiser les tensions pour des intérêts personnels, sans représenter ni leurs peuples ni leurs États. Il insiste sur le fait que le Sénégal et le Maroc sont appelés à vivre ensemble dans la paix, la concorde et le respect mutuel.

Évoquant la forte présence sénégalaise au Maroc et marocaine au Sénégal, Serigne Mbacké Ndiaye appelle à éviter toute forme de persécution à l’encontre des ressortissants sénégalais vivant au Royaume, estimant que de telles dérives pourraient avoir des conséquences regrettables.

Se prévalant de liens personnels et amicaux avec la famille royale marocaine, il conclut en exhortant Sa Majesté le Roi Mohammed VI à prendre les dispositions nécessaires pour apaiser les tensions, rappelant que les deux peuples portent une grande estime à leur Souverain respectif et que le sport ne doit en aucun cas devenir un facteur de division.