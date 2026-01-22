Fatick : La BRS saisit 28 kg de chanvre indien

La Brigade Régionale des Stupéfiants (BRS) de Fatick, relevant de l’Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants (OCRTIS), a procédé, le 20 janvier 2026, à la saisie de trois colis de chanvre indien d’un poids total de 28 kilogrammes, ainsi que d’une moto de type Jakarta abandonnée par des individus en fuite.

Cette opération fait suite à l’exploitation d’un renseignement opérationnel faisant état de la présence de trafiquants circulant à moto et en provenance d’un pays voisin. Selon les informations recueillies, les suspects empruntaient des pistes et des voies clandestines afin d’introduire des substances illicites sur le territoire national.

Un dispositif de surveillance mobile a alors été mis en place sur leurs itinéraires présumés. L’intervention a permis d’intercepter la marchandise dans le secteur de Karang-Ba. Profitant de l’obscurité et de la densité de la végétation, les convoyeurs ont toutefois réussi à prendre la fuite.

La drogue et le véhicule ont été saisis par les forces de sécurité, tandis qu’une enquête a été ouverte en vue d’identifier et d’interpeller les auteurs de ce trafic.