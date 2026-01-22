Dakar : Une marche annoncée contre les mouvements LGBT

La capitale sénégalaise s’apprête à connaître une nouvelle journée de mobilisation. À l’appel du collectif « Le Peuple », une marche pacifique est prévue ce samedi 24 janvier à Dakar pour protester contre ce que les organisateurs qualifient de « montée en puissance » de l’homosexualité au Sénégal.

En amont de cette manifestation, l’ONG Jamra a vivement critiqué la reconnaissance officielle accordée à certaines organisations de défense des droits des minorités sexuelles. Selon les initiateurs de la marche, cette mobilisation se veut une action citoyenne destinée à défendre les valeurs morales, culturelles et religieuses du pays.

Le collectif « Le Peuple » affirme vouloir alerter l’opinion publique face à ce qu’il perçoit comme une influence croissante des mouvements LGBT, jugée incompatible, par une frange de la population, avec les réalités socioculturelles sénégalaises.

Partenaire historique de plusieurs mobilisations sociales, l’ONG Jamra a exprimé son soutien à l’initiative. Son président a notamment dénoncé ce qu’il considère comme une « anomalie administrative », pointant l’existence d’associations homosexuelles disposant d’un récépissé de reconnaissance légale. S’exprimant sur les ondes d’iRadio, il a estimé « inadmissible » que de telles structures puissent être officiellement reconnues dans un pays aux fondements spirituels et moraux fortement enracinés.

Cette manifestation relance ainsi le débat public autour du cadre législatif et des questions de mœurs. Bien que le Code pénal sénégalais réprime déjà les « actes contre-nature », les organisateurs de la marche entendent réclamer une vigilance renforcée de l’État, ainsi que la dissolution de toute organisation légalement constituée soutenant la cause LGBT.