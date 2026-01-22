Rentrée solennelle des Cours et Tribunaux : Le Président fixe le cap d’une justice plus accessible et moderne

Le Président de la République Bassirou Diomaye Faye a présidé, ce matin, la cérémonie officielle de rentrée solennelle des Cours et Tribunaux, un rendez-vous majeur de la vie institutionnelle et judiciaire du pays.

Cet événement marque l’ouverture d’une nouvelle année judiciaire placée sous le signe de l’exigence, de la réflexion et de la responsabilité partagées. À cette occasion, le Chef de l’État a réaffirmé l’ambition des pouvoirs publics de bâtir une justice plus lisible, plus accessible et mieux outillée, conçue comme un véritable service public au bénéfice des citoyens, dans le strict respect des droits fondamentaux et des équilibres républicains.

Dans cette dynamique, la modernisation numérique de l’appareil judiciaire occupe une place centrale. Elle vise notamment à renforcer la maîtrise des délais et à accélérer le traitement des procédures, tout en consolidant la rigueur, la transparence et la confiance des justiciables envers l’institution judiciaire.

À travers ces réformes, l’État entend faire de la justice un pilier essentiel de la stabilité institutionnelle, de la paix sociale et du renforcement de l’État de droit.avec