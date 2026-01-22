UCAD : un vigile placé en garde à vue après l’agression d’un étudiant

Un vigile de l’Université Cheikh Anta Diop (UCAD) de Dakar a été placé en garde à vue, le 21 janvier 2026, au commissariat du Point E. Il est soupçonné d’avoir grièvement blessé à l’arme blanche un étudiant membre du mouvement « Kékendo », à la suite d’une violente altercation, rapporte le quotidien L’Observateur dans son édition de ce jeudi.

À ce stade, les causes exactes de l’incident demeurent inconnues. Toutefois, selon le journal, la situation aurait rapidement dégénéré, donnant lieu à des scènes de règlements de comptes et à des actes de vandalisme opposant des vigiles à des membres du mouvement « Kékendo », venus, selon les mêmes sources, venger l’un des leurs.

Les affrontements ont notamment été marqués par des scènes de casse et de dégradations visant principalement les restaurants universitaires.

Alerté des faits, le Procureur de la République près le tribunal de grande instance compétent a ordonné l’ouverture d’une enquête afin d’établir les responsabilités et de faire toute la lumière sur cet incident survenu au sein du campus universitaire.