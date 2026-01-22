CAN 2025 : La prime de la FSF pour les Lions connue

Le sacre historique du Sénégal à la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025, disputée au Maroc, s’accompagne de récompenses financières conséquentes pour les joueurs de l’équipe nationale. Selon des révélations du quotidien L’Observateur, chaque « Lion de la Teranga » percevra au minimum 61 millions de francs CFA au titre des primes octroyées par la Fédération sénégalaise de football (FSF).

Dans le détail, les joueurs avaient d’abord reçu une prime de 13 millions FCFA pour la qualification et la participation à la phase finale de la CAN. À cela s’ajoutent 18 millions FCFA cumulés entre les huitièmes de finale et les demi-finales, répartis comme suit : 4 millions pour les huitièmes, 6 millions pour les quarts de finale et 8 millions pour la qualification en demi-finale.

Les Lions ont également bénéficié de primes supplémentaires liées à leurs performances majeures. La victoire face à l’Égypte leur a rapporté une prime individuelle de 10 millions FCFA, tandis que le triomphe en finale leur a valu une récompense supplémentaire de 20 millions FCFA.

À ces montants s’ajoute la prime exceptionnelle accordée par le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, qui a offert 75 millions FCFA à chaque joueur en reconnaissance de leur exploit continental.

Au total, chaque international sénégalais devrait ainsi empocher environ 136 millions de francs CFA de primes individuelles, en plus de l’attribution d’un terrain de 1 500 mètres carrés sur la Petite Côte, consacrant un peu plus encore ce sacre historique du football sénégalais.