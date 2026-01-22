Pape Thiaw : Le capitaine de la dignité sénégalaise et africaine (Par Dr Mohamed Diallo)

𝐏𝐀𝐏𝐄 𝐓𝐇𝐈𝐀𝐖 : 𝐋𝐄 𝐂𝐀𝐏𝐈𝐓𝐀𝐈𝐍𝐄 𝐃𝐄 𝐋𝐀 𝐃𝐈𝐆𝐍𝐈𝐓𝐄́ 𝐒𝐄́𝐍𝐄́𝐆𝐀𝐋𝐀𝐈𝐒𝐄 𝐄𝐓 𝐀𝐅𝐑𝐈𝐂𝐀𝐈𝐍𝐄 ( Par Dr. Mohamed Diallo )

« 𝐽’𝑎𝑖 𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒 𝑒𝑠𝑠𝑎𝑦𝑒́ 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑒́𝑔𝑒𝑟 𝑚𝑒𝑠 𝑗𝑜𝑢𝑒𝑢𝑟𝑠 ».

Derrière cette phrase simple de Pape Thiaw se cache le procès de tout un système en état de délabrement avancé.

Quand un entraîneur doit se transformer en bouclier parce que les institutions (CAF/FIFA) ont démissionné de leur rôle de protecteur, ce n’est pas l’entraîneur qu’il faut sanctionner, c’est le système qu’il faut réformer.

Pape Thiaw n’a pas violé les règles; il a rappelé à la face du monde que le football sans justice n’est qu’une 𝑷𝑨𝑹𝑶𝑫𝑰𝑬.

Ses excuses sont celles d’un grand seigneur, mais sa détermination est celle d’une 𝑽𝑹𝑨𝑰𝑬 𝑺𝑬𝑵𝑻𝑰𝑵𝑬𝑳𝑳𝑬.

L’homme de Zurich, lisez ces mots. C’est le langage d’un homme qui aime le football, loin de vos calculs de maillots et de loges présidentielles.

Le peuple sénégalais et africain digne font bloc derrière cet homme qui a choisi l’éthique plutôt que la soumission.

​avec toute ma gratitude et ma reconnaissance.

Dr. Mohamed Diallo

Spécialiste en Communication de Crise