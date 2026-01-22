Kédougou : Trois individus interpellés pour trafic de drogues et vente illicite de médicaments

La Brigade Régionale des Stupéfiants (BRS) de Kédougou, relevant de l’Office Central pour la Répression du Trafic Illicite de Stupéfiants (OCRTIS), a procédé, le 20 janvier 2026, à l’interpellation de trois individus impliqués dans un réseau de trafic de substances psychotropes et de « kush ».

Les suspects sont poursuivis pour détention et trafic de drogues, vente illicite de médicaments ainsi que pour exercice illégal de la profession de pharmacien. Cette opération est le fruit de l’exploitation d’un renseignement opérationnel faisant état de l’existence d’un réseau actif dans le village de Ségoto, une localité située à proximité de la frontière malienne.

Les investigations menées par les éléments de la BRS ont permis d’identifier et de localiser plusieurs points de vente clandestins de kush et de Tramadol. Après une phase de reconnaissance et de surveillance des lieux, une intervention coordonnée des forces de sécurité a abouti à l’arrestation des trois mis en cause.

Au cours de l’opération, les agents ont procédé à la saisie de 566 comprimés de Tramadol et de 451 paquets de kush, confirmant l’ampleur des activités illicites du réseau démantelé.

Les individus interpellés ont été placés en garde à vue pour les besoins de l’enquête, qui se poursuit afin d’identifier d’éventuels complices et de remonter toute la chaîne de trafic.