CAN 2025 : Abdoulaye Sylla appelle à faire du secteur privé le moteur de la transformation économique

La mobilisation populaire exceptionnelle observée lors de la parade des Lions de la Téranga à Dakar, de l’aéroport international Blaise-Diagne de Diass jusqu’au Palais de la République, a mis en lumière, selon le député Abdoulaye Sylla, la force de l’unité nationale autour d’un symbole fédérateur.

Dans un communiqué, le parlementaire souligne que cette communion nationale illustre l’un des atouts majeurs du Sénégal : sa capacité à se rassembler pour transformer l’énergie collective en levier de développement durable.

Félicitant les joueurs de l’équipe nationale pour leur sacre à la Coupe d’Afrique des Nations, Abdoulaye Sylla a salué l’ensemble de la chaîne de performance ayant conduit à cette victoire, notamment l’encadrement technique, le staff et la Fédération Sénégalaise de Football. Pour lui, ce succès dépasse le cadre sportif et constitue une source d’inspiration pour l’action publique et économique.

Au cœur de son message, le député met un accent particulier sur la nécessité de bâtir un secteur privé fort, structuré, innovant et compétitif, qu’il considère comme le véritable moteur de la croissance et de la souveraineté économique du pays. Selon lui, l’État doit jouer pleinement son rôle d’orientation stratégique, de régulation et de facilitation, afin de créer un environnement favorable à l’initiative privée, à l’investissement productif et à la création d’emplois durables.

Abdoulaye Sylla plaide ainsi pour un partenariat public-privé renforcé, fondé sur la confiance, la transparence et la complémentarité, capable de générer une valeur ajoutée significative et une richesse équitablement partagée. Il estime que cette dynamique est indispensable pour transformer les ambitions nationales en résultats économiques concrets.

Le député souligne par ailleurs que les performances économiques issues d’un secteur privé dynamique doivent permettre d’accroître les investissements dans des secteurs sociaux stratégiques, notamment l’éducation, la culture et le sport. Ces domaines, loin d’être de simples charges budgétaires, constituent selon lui des investissements structurants pour le capital humain, la cohésion sociale et le rayonnement international du Sénégal.

Pour Abdoulaye Sylla, l’expérience de la CAN 2025 démontre que lorsque les talents sont bien encadrés, soutenus et valorisés, l’excellence devient possible. Une leçon qu’il invite à transposer au champ économique, en faisant du secteur privé sénégalais un acteur central de la transformation nationale et du positionnement durable du Sénégal sur la scène internationale.