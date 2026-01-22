Koussanar : Un membre du parti d’Alpha Thiam élu nouveau maire de la commune

Le conseil municipal de la commune de Koussanar a procédé, ce mercredi 21 janvier 2026, à l’élection de son nouveau maire. À l’issue du scrutin, Pape Djibril Ndiaye, membre du parti Forces Nouvelles, dirigé par Alpha Thiam, a été porté à la tête de la municipalité.

Affilié à la mouvance présidentielle (Sonko/Diomaye), le nouveau maire s’est imposé face à trois candidats issus de l’Alliance pour la République (APR), dont Lala Sankharé, qui assurait l’intérim depuis trois mois, à la suite du décès de l’ancien maire, feu Babacar Ba.

Pape Djibril Ndiaye, présenté comme un proche collaborateur d’Alpha Thiam, hérite ainsi de la conduite des affaires municipales de Koussanar, dans le département de Tambacounda, à un moment charnière pour la collectivité.

Réagissant peu après l’annonce des résultats sur les plateformes numériques, le Directeur général de l’ADEPME, Alpha Thiam, a dédié cette victoire au Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, ainsi qu’au Premier ministre, Ousmane Sonko. Il a exprimé le souhait que ce nouveau mandat soit placé sous le sceau du service public, du dialogue et d’une action déterminée au bénéfice des populations de Koussanar.

Cette élection marque un tournant politique local et ouvre une nouvelle phase de gouvernance municipale au sein de la commune.