Sacré des Lions : Pape Thiaw brise le silence

Au lendemain d’un tournoi intense et riche en émotions, le sélectionneur des Lions du Sénégal, Pape Thiaw, a tenu à apporter des éclaircissements à travers un message empreint de sincérité et de patriotisme. Face aux réactions suscitées par certains épisodes de la compétition, le technicien sénégalais affirme avoir agi avant tout pour défendre ses joueurs dans un contexte qu’il jugeait injuste.

Profondément attaché au Sénégal, Pape Thiaw rappelle que son engagement dépasse le cadre sportif. « Mon cœur, mon âme et mon esprit sont ancrés dans ce beau pays qui m’a tout donné », écrit-il, soulignant que chacune de ses décisions a été guidée par l’intérêt de la nation.

Revenant sur la fin controversée du tournoi, il précise n’avoir jamais voulu remettre en cause les principes du football. « J’ai juste essayé de protéger mes joueurs face à l’injustice », explique-t-il, évoquant une réaction émotionnelle dans une situation marquée, selon lui, par un manque d’impartialité.

Après concertation, l’option choisie a été de reprendre le match et de se battre jusqu’au bout pour offrir le trophée au peuple sénégalais. Conscient des sensibilités, le sélectionneur a présenté ses excuses à toute personne qui aurait pu se sentir heurtée, rappelant que l’émotion fait partie intégrante du football.

Pape Thiaw a également salué le soutien des autorités, notamment le Président de la République et la ministre des Sports, ainsi que celui de la Fédération sénégalaise de football et des supporters, qu’il décrit comme une force déterminante.

Enfin, il a rendu un hommage appuyé à sa famille et à ses joueurs, qualifiés de « 28 guerriers », pour leur engagement total et leur sacrifice au service de la nation.