Elle se fait tirer dessus dans sa voiture…elle plonge sur son bébé pour le protéger

Les faits se sont déroulés mercredi soir à Nice, dans les Alpes-Maritimes.

Une jeune femme de 23 ans se trouvait au volant de sa voiture avenue Henri Matisse lorsque deux individus à scooter lui ont tiré dessus. La BMW s’est encastrée dans un poteau.

Selon deux témoins qui se trouvaient sur leur balcon, il y a eu 6 coups de feu, 5 secondes d’attente, puis à nouveau 6 coups de feu.

Ils sont descendus et n’ont pu que constater le décès de la conductrice. Sur le fauteuil passager avant, dans son siège, ils ont aperçu un bébé en vie.

L’un des hommes a compris que la femme avait plongé sur son bébé pour le protéger.

« C’est pour ça qu’elle semble avoir pris les balles au niveau du torse. On a tout de suite sorti le bébé de la voiture. » explique l’un des témoins.

Les secours, arrivés sur les lieux, n’ont pu que constater le décès de la mère. Son bébé est indemne.

Le deux-roues des tireurs a été retrouvé, sans ses plaques, à proximité de la gare Nice-Ville quelques minutes après les faits.

Selon Nice-Matin, la piste d’un règlement de comptes dans le cadre d’un dossier de violences intra familiales était ce mercredi soir privilégiée.

La victime ne serait pas, pour autant, l’ex compagne du tireur.

Source : F D