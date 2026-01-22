Investissement public…Le plan de Sonko pour une souveraineté économique

Le Premier ministre Ousmane Sonko a franchi une étape décisive dans la mise en œuvre de sa politique économique ce mercredi 21 janvier 2026. En présentant le Plan spécial d’Investissement et de Financement (PSIF) 2026-2028 lors du Conseil des ministres, le chef du Gouvernement a dévoilé une feuille de route triennale dont l’ambition centrale est la transformation structurelle et durable du tissu productif national. Ce plan se veut une réponse rigoureuse aux défis de croissance, visant à réorienter les ressources vers des priorités sectorielles à fort impact social et économique.

L’ossature de cette nouvelle stratégie repose sur une volonté de rupture avec les modèles de financement conventionnels. Selon la vision portée par la Primature, les capitaux mobilisés ne seront plus dispersés, mais concentrés sur des domaines d’intervention jugés pertinents pour consolider le capital humain et renforcer les moteurs de croissance. L’objectif final demeure l’inclusion sociale, avec une attention particulière portée à la création massive d’emplois et à la sécurisation des conditions de vie des populations sénégalaises.

Pour le Gouvernement, le succès de cette mutation économique est intrinsèquement lié à la qualité de la coordination entre les forces vives du pays. Ousmane Sonko prône ainsi une synergie inédite entre l’État, le secteur privé, les collectivités territoriales et les partenaires techniques et financiers. Cette « union sacrée » autour des filières productives est présentée comme le moteur indispensable pour surmonter les obstacles historiques à la transformation structurelle de l’économie.

La philosophie du PSIF 2026-2028 s’articule autour de trois principes directeurs cardinaux : la cohérence stratégique, l’implication du secteur privé et la redevabilité. L’État entend désormais appliquer une sélectivité rigoureuse dans le choix des projets, en plaçant le secteur privé comme véritable locomotive de l’économie. Parallèlement, un engagement public fort en matière de transparence et de reddition de comptes est instauré pour garantir l’efficacité de chaque franc investi.

Le calendrier opérationnel du plan prévoit que plusieurs infrastructures majeures atteindront leur pleine maturité ou entreront en exploitation d’ici 2028. Parmi les projets phares cités figurent le Port sec de Tambacounda, le projet de Grand Transfert d’Eau (GTE), ainsi que les Agropoles du Sud et du Centre. Le développement du réseau gazier national et la montée en puissance des ports de Ndayane et de Sendou viennent compléter cette cartographie industrielle et logistique.

Au-delà des infrastructures lourdes, la stratégie gouvernementale prévoit un soutien soutenu aux services de base et à la souveraineté technologique. Le Programme Énergies et le renforcement de la connectivité numérique constituent des piliers de cette modernisation. Ces investissements structurants sont conçus pour agir comme des catalyseurs, facilitant l’émergence d’une économie numérique robuste et un accès universel à une énergie fiable et abordable.

Un volet essentiel de ce plan concerne la réhabilitation des fleurons de l’industrie et des services nationaux. Le gouvernement a réaffirmé sa volonté de relancer des entreprises stratégiques telles que la SONACOS, Air Sénégal (en lien avec l’AIBD) et la SN La Poste. Ces restructurations visent à restaurer la compétitivité de ces entités, tout en développant des infrastructures sociales de proximité pour accompagner la dynamique de croissance territoriale.

L’innovation majeure de cette gouvernance réside dans la protection des « projets catalytiques » contre les aléas internationaux. Ousmane Sonko a souligné la nécessité de mettre fin à la dépendance excessive vis-à-vis des financements extérieurs, souvent marqués par des procédures bureaucratiques lourdes ou des risques de suspension liés à des chocs exogènes. En sécurisant ces projets essentiels, l’État s’assure que les chantiers stratégiques ne seront plus interrompus par des contraintes financières imposées par l’étranger.

Ce Plan spécial d’Investissement et de Financement 2026-2028 marque le début d’une ère de gestion proactive et souveraine de la commande publique. En finissant avec les projets bloqués et les lenteurs administratives, le gouvernement de Ousmane Sonko affiche une ambition claire : faire de l’investissement public un levier de développement ininterrompu, capable de résister aux pressions extérieures pour répondre exclusivement aux besoins fondamentaux de la nation sénégalaise.

