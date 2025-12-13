Le corps d’un enfant retrouvé sur une plage…il a été v*olé et battu à mort

Le corps sans vie d’un enfant de 4 ans a été retrouvé le 3 décembre sur une plage de Garrucha, en Espagne.

L’autopsie a révélé que le petit garçon avait été violé et battu à mort.

La mère et le beau-père ont été interpellés et placés en garde à vue

La maman avait l’habitude de confier son enfant à son compagnon pour aller travailler. L’homme était pourtant sous le coup d’une injonction d’éloignement vis-à-vis de la jeune femme de 21 ans et de son fils.

Le beau-père maltraitait et frappait régulièrement le petit garçon devant la mère. Le jour du drame, il l’aurait frappé et violé jusqu’à la mort. L’enfant a succombé à une hémorragie.

Les policiers soupçonnent que la victime n’était pas encore décédée quand la jeune femme est rentrée chez elle le 3 décembre et qu’elle a pu assister à certaines violences.

Le couple aurait ensuite transporté la dépouille jusqu’à la plage, où elle a été découverte dans la soirée.

Source : F D