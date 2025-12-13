Elle tue son compagnon violent d’une balle dans la tête…et fait croire à sa disparition

Jean-Baptiste Moutassié avait disparu le 18 avril 2024 après avoir quitté à pieds son domicile de Mazamet, dans le Tarn.

Le jeune homme de 29 ans devait rejoindre sur un lieu de covoiturage un collègue qui avait l’habitude de l’emmener en voiture. Mais il n’est jamais arrivé.

Après on n’a plus aucun signe de vie.

C’est sa compagne qui, de retour du travail en fin de journée, avait constaté que son compagnon était absent et qu’il avait emporté ses affaires personnelles.

Depuis plusieurs mois, les enquêteurs soupçonnent la compagne de Jean-Baptiste Moutassié et les parents de cette dernière. Tous les trois ont été placés en garde à vue ce mardi.

La mère de famille, âgée de 32 ans, a alors avoué avoir tué son compagnon d’un tir de carabine dans la tête.

Elle a ensuite fait disparaître le corps, avec l’aide de son père, puis signalé à la police la disparition de son compagnon.

La jeune femme a expliqué que la victime était violente envers elle et leurs enfants. Ces violences ont été confirmées par des témoins, interrogés par les enquêteurs.

Les enquêteurs ont retrouvé mercredi le squelette de Jean-Baptiste Moutassié dans le lit d’une rivière asséchée, sous des pierres, dans une zone montagneuse du département voisin de l’Hérault, où le père de la meurtrière avait transporté le cadavre.

La mère de famille a été placée en détention provisoire. Son père, âgé de 61 ans, a été mis en examen pour recel de cadavre et libéré sous contrôle judiciaire, sa mère a été mise hors de cause.

