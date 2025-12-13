Rosso : un individu poursuivi pour escroquerie de plus de 261 millions

Le Commissariat spécial de Rosso a déféré, le 8 décembre 2025, au Tribunal de grande instance de Saint-Louis, un individu poursuivi pour escroquerie et abus de confiance portant sur un montant estimé à 261.190.000 FCFA.

La procédure fait suite à une plainte déposée par un commerçant basé en Gambie, qui entretenait depuis plusieurs mois des relations d’affaires avec le mis en cause dans le cadre d’opérations de change, notamment l’achat d’euros. Selon la partie plaignante, la collaboration s’était initialement déroulée sans incident, avant de connaître de sérieuses perturbations.

Depuis environ six mois, les livraisons de devises seraient devenues incomplètes et tardives, malgré le versement régulier des montants convenus en FCFA à des tiers désignés par le suspect. Face à l’accumulation des manquements et à l’absence de justification crédible, le commerçant a décidé de saisir les autorités.

Les investigations menées par le Commissariat spécial de Rosso ont permis d’interpeller le suspect alors qu’il tentait de rejoindre la Mauritanie par un passage non officiel. Placé en garde à vue puis interrogé, il a reconnu les faits ainsi que la dette réclamée. Il a également déclaré être en situation de ruine financière, affirmant avoir eu recours à un système de type Ponzi pour tenter de faire face à ses engagements.

Lors de son arrestation, les forces de l’ordre ont procédé à la saisie d’une somme de 2.850 euros et 300.000 FCFA trouvée en sa possession. Le mis en cause a été déféré devant le parquet de Saint-Louis pour la suite de la procédure judiciaire.