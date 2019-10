Le DG du COSEC en Guinée Equatoriale pour…

Les conseils chargeurs africains en assemblée générale à Malabo

La réunion du Comité Directeur de l’Union des Conseils de Chargeurs Africains (UCCA) s’est tenue à Malabo en Guinée Equatoriale. Le DG de Cosec Mamadou Ndione a représenté le Sénégal à cette rencontre africaine.

Il s’est agi durant cette rencontre de passer en revue à la fois les statuts, le règlement intérieur, l’organigramme ainsi que les commissions permanentes de l’organisation.

Les pays membres de l’UCCA, conscients du rôle des Conseils de Chargeurs dans le contexte de Zone de Libre Échange Continentale Africaine, ont voulu adapter les textes de notre organisation pour la mettre dans de bonnes dispositions de négociation collective vis-à-vis du reste du Monde pour garantir plus d’efficience au profit de l’Afrique dans les domaines et activités maritimes, portuaires et logistiques.

L’Union Africaine a besoin d’une traduction concrète de l’action des Chefs d’Etat sur le terrain par des structures spécialisées qui aussi doivent être des instruments d’aide à la prise de décision.

L’UCCA est un bel outil que l’Union Africaine et les autres organisations africaine peuvent utiliser pour peser davantage dans les rapports économiques de nos importateurs et exportateurs avec le Monde notamment sur les questions tarifaires et opérationnelles maritimes, portuaires, aéroportuaires et logistiques.