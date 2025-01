Le faux Brad Pitt lui soutire 830 000 euros…pour de faux frais médicaux

Anne, une décoratrice d’intérieur de 53 ans, a témoigné dans l’émission de TF1, Sept à Huit, ce dimanche 12 janvier, d’une arnaque lunaire impliquant un faux Brad Pitt. En 2023, à Tignes, alors que son couple avec avec un entrepreneur millionaire bat de l’aile, la victime explique avoir reçu sur Instagram, où elle venait de s’inscrire, un message d’une dame se faisant passer pour la mère de la star américaine : « C’est une femme comme toi qu’il faudrait à mon fils« . Au début, elle soupçonne un mensonge, mais elle finit par se laisser convaincre face aux diverses « preuves » avancées par l’imposteur. Fausses copies de passeport (de l’acteur et de sa doublure), faux mails de proches (de sa fille et de son associé) et photos générées à l’IA parviennent à tromper Anne.

Les escrocs aux manettes de cette arnaque à l’amour, appelés « brouteurs », lui envoient des montages de Brad Pitt sur un lit d’hôpital, et lui demandent de l’aider à payer ses frais médicaux liés à un soit-disant cancer du rein. En effet, ses comptes seraient bloqués à cause de son divorce avec Angelina Jolie, rencontrée sur le tournage de Mr and Mrs Smith… Par le biais d’un compte en Turquie, Anne ira jusqu’à lui donner 830 000 euros, en plusieurs fois. Un montant en grande partie financé par son divorce, suite auquel elle touche 775 000 euros. Ce n’est que l’été dernier qu’elle découvre la supercherie, lorsque la relation du comédien avec Inès de Ramon, directrice d’Anita Ko Jewelry, est officialisée.

Les images du reportage, montrant les deepfake envoyés à Anne, et des captures d’écran de ses conversations avec l’escroc, ont rapidement fait le buzz sur les réseaux sociaux et inspiré de nombreuses parodies. Fragile psychologiquement, la victime est devenue la cible de nombreuses railleries. Face à ce cyberharcèlement, TF1 a supprimé de sa plateforme le replay de Sept à huit avant de le remettre sans la séquence de 20 minutes consacrée à l’histoire d’Anne. Une décision prise pour que cessent les moqueries envers la victime : « Sept à huit est une émission d’information qui traite avec neutralité de problèmes de société. Le reportage diffusé ce dimanche a suscité une vague de harcèlement à l’encontre d’un témoin. Pour la protection des victimes, nous avons décidé de le retirer de nos plateformes », a expliqué la Une sur X.