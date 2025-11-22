Le Forum du justiciable plaide pour la liberté provisoire de Khadim Ba en raison de son état de santé

Le Forum du justiciable a appelé le juge d’instruction financier à accorder une liberté provisoire à M. Khadim Ba, Directeur général de Locafrique, actuellement hospitalisé au Pavillon spécial de l’hôpital Aristide Le Dantec.

L’organisation souligne que la détention dans un établissement hospitalier, même accompagnée de soins ponctuels, ne garantit ni la continuité ni la qualité des traitements nécessaires à la survie et au rétablissement du mis en cause. Selon le Forum du justiciable, l’état de santé de Khadim Ba exige un suivi médical permanent, difficilement compatible avec une mesure privative de liberté.

Rappelant que le droit fondamental à la santé est protégé par la Constitution sénégalaise ainsi que par plusieurs conventions internationales, le Forum estime que toute personne malade doit pouvoir bénéficier de soins adéquats, indépendamment de sa situation judiciaire.

L’organisation assure par ailleurs que Khadim Ba présente toutes les garanties de représentation en justice et que la volonté de faire éclater la vérité demeure conciliable avec le respect des droits humains et de la dignité des personnes détenues.