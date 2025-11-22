Tensions politiques : La Coalition Ensemble pour Demain interpelle le Président

La Coalition Ensemble pour Demain a publié un communiqué dans lequel elle exprime ses préoccupations face à la situation économique et politique du pays. Selon elle, le Sénégal traverse une « crise économique majeure » attribuée à une dette publique jugée excessive et qualifiée par les autorités de « dette cachée ». Cette situation, écrit la coalition, aurait contribué à la dégradation de la notation souveraine du pays et à une fragilisation générale de son économie.

La coalition estime que cette conjoncture financière pèse lourdement sur les ménages, affectant le pouvoir d’achat, entraînant des difficultés pour les entreprises privaées et aggravant le chômage. Dans ce contexte, elle reconnaît que le Plan de Redressement Économique et Social (PRES), proposé par le gouvernement, représente pour l’heure « une fenêtre d’espoir » face aux défis économiques et sociaux.

Cependant, Ensemble pour Demain s’inquiète de l’apparition simultanée de tensions politiques entre le Président de la République et le Premier ministre. La coalition s’alarme d’une possible répercussion de ces dissensions sur le fonctionnement de l’État, dans un contexte où la stabilité politique demeure un élément essentiel pour rassurer les partenaires financiers et les investisseurs.

La coalition souligne que le Président de la République a « la lourde responsabilité de préserver la stabilité politique, économique et sociale du pays ». Elle appelle le chef de l’État, en tant que garant de l’unité nationale, à prévenir toute crise institutionnelle susceptible de fragiliser davantage le pays, rappelant que les violences de la période 2021-2024 restent encore présentes dans les mémoires.

Le communiqué évoque également les risques sécuritaires liés à la situation régionale, estimant que le Sénégal ne peut se permettre une nouvelle crise interne au moment où les menaces djihadistes persistent aux frontières.

En conclusion, Ensemble pour Demain plaide pour la restauration d’un dialogue démocratique apaisé, le respect des droits et libertés, une reddition des comptes équitable ainsi que des réformes judiciaires profondes. La déclaration est signée par Adji Mergane Kanouté, coordinatrice nationale de la coalition.