Sous l’emprise de l’alcool…une femme poignarde son compagnon

Les faits se sont déroulés dimanche soir à Poitiers, dans la Vienne.

Une violente dispute a éclaté dans un couple au cours de laquelle la femme, sous l’emprise d’alcool et de cannabis, a asséné un coup de couteau dans le dos de son compagnon.

La victime a été prise en charge par les secours. Ses jours ne sont pas en danger mais il a eu de la chance car la lame est passée tour près d’un poumon.

La jeune femme a été interpellée et placée en garde à vue, puis a été jugée cette semaine en comparution immédiate.

A la barre, la prévenue a affirmé qu’elle voulait se blesser avec le couteau mais que l’homme, en se relevant, avait été blessé.

L’été dernier, les policiers étaient déjà intervenus au domicile conjugal car la femme avait alors mordu son compagnon.

La prévenue a été condamnée à trois ans de prison, dont 20 mois assortis d’un sursis probatoire pendant deux ans.

Source : F D