Le FRAPP et des collectifs de victimes lancent le « Front Multi-Luttes »

Pendant 7 ans pour certains, 12 ans pour d’autres, plus de 25 ans pour certains, nous avons résisté.

Chacun dans son coin, avec ses frères et sœurs de combat, accompagné par le FRAPP, mais seul face aux oppresseurs. Seul face aux prédateurs fonciers. Seul face aux patrons voyous. Seul face aux injustices.

Ces patrons voyous, rois des licenciements abusifs, maîtres de l’évasion sociale, spécialistes du déni des droits, exploitent, brisent des vies et abandonnent les travailleurs sans défense.

Ces prédateurs fonciers arrachent nos terres, chassent les familles et privatisent nos espaces de vie.

Ces élites économiques et politiques détournent les richesses du pays pendant que le peuple peine à survivre.

Nous avons combattu un système qui méprise, écrase et affame, tout en engraissant une minorité de profiteurs. GOQI JOT NA !

Malgré les menaces, les violences et les injustices, nous sommes toujours debout !

Malgré la répression et les brimades, nous n’avons jamais plié !

Aujourd’hui, nous ne serons plus jamais seuls. FERAL SUNUY RONQOOÑ JOT NA !

Nous avons compris que l’isolement nous affaiblit. Un combat sans alliances est un combat condamné à l’épuisement.

Fini les luttes éparpillées ! Fini les résistances solitaires ! Nous faisons front commun.

Ce que nous ne gagnerons pas ensemble, nous le perdrons séparément. ÀND TAXAW JOT SUNUY ÀQ !

Nous lançons aujourd’hui le Front Multi-Luttes, une fédération des opprimés, des travailleurs, des dépossédés de leurs terres, des oubliés des zones marginalisées, des Sénégalais laissés pour compte, de toutes celles et ceux que ce système écrase.

Car nous avons un ennemi commun : l’injustice organisée, le vol institutionnalisé, l’exploitation légalisée.

IL EST TEMPS DE REDRESSER CES TORTS !

Nous n’attendrons plus qu’ils daignent reconnaître nos droits. Nous imposerons la justice sociale !

Nous prendrons ce qui nous revient, par la force du nombre, par la puissance de notre union ! JËL LI NU MOOM !

Dakar, le 20 Mars 2025

Signataires :

1) Les travailleurs de King Fadh Palace

2) Les licenciés de Biscuiterie wehbe

3)Les ex travailleurs de Ama, ex Sotrac, ex Sias

4) Syndicat des agents contractuels de la santé

5)Les travailleurs de Senta sa

6) Les licenciés de Uno

7) Les travailleurs de Métal Sen

8) Les licenciés de Excellec

9)Emap industrie

10) Les licenciés de la caisse sécurité sociale

11) Collectif Maison de Justice

12) Prestataire Sococim

13) Travailleurs ciment du Sahel

14) Saprolait

15) Procom Service

16) Les ex gérants de la station Total

17) Délégués Autoroute Ila Touba

18) Les agents du Promaf

19) Les travailleurs de SNTT Logistique

20) Volontaires service civique nationale

21) Collectif des gérants des mutuelles de santé

22) Collectif des Médecins en spécialisation

23) Union nationale des agents de santé communautaire

24) ABS sa

25) Crédit mutuel du Sénégal

26) Croix rouge

27) Les employés de club Aldiana

28) Câblerie du Sénégal

29) Licenciés Bureau veritas

30) Les travailleurs de l’entreprise Batiland

31) Les femmes du Fera

32) Seneguinda

33) Onas

34) Contractuel de la santé du programme Fond Mondial

35) Rassemblement des enseignants vacataires des universités du Sénégal

36) AGS

37)Jot sa Akh Jaxaay

38) Collectif pour la défense des intérêts de Médina Wandifa

39) And sam sunu Souf notto diobass

40) Coopérative d’habitat des agents hôteliers du cap vert

41) Term Sud

42) Les habitants de Kandam

43) Boul laal sunu Souf

44) Les victimes du lotissement de Baidy seye

45) Cité naza

46) Les impactés du TER

47) Sant yalla

48) Les ex contractuels de la Senelec

49)Famille Madiaye Ndao

50) FRAPP