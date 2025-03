Le général Mamadou Gaye immortalise Sokhna Adama Diop…une éducatrice modèle

Le centre culturel Maurice Guéye de Rufisque a abrité ce samedi 22 mars, une cérémonie de présentation et de dédicace d’un livre intitulé : « Sokhna Adama Diop: une vie au service de l’éducation et de l’humanité », rédigé par le général de division, Mamadou Gaye, Délégué Général au Pèlerinage aux Lieux Saints de l’Islam.

Les différentes thématiques contenues dans cet ouvrage publié par les éditions Gandal Afrik, ont été développées dans douze chapitres mettant en évidence le rôle de Sayda Adama Diop dans l’éducation arabo islamique, l’enseignement du Saint Coran et de la charia, ses valeurs et qualités intrinsèques, son engagement citoyen, son œuvre solidaire envers la société entre autres.

« Sokhna Adama Diop, 23 ans après son rappel à Dieu, continue de nous mobiliser autour des valeurs d’humanisme, de tolérance, de solidarité et d’amour du prochain. Par ma voix, l’association Ousratou Sokhna Adama Diop vous souhaite la bienvenue à Rufisque, ville d’Abdoulaye Sadji. D’ailleurs, dans son roman « Maimouna », disait que « Rufisque, c’est la Métropole sénégalaise, foyer d’élégance, creuset où se fondent toutes les races qui envoient les plus beaux spécimens de leur créature, la quintessence de leur aristocrate et de leurs élites ».

Les membres de l’association vous réitèrent sa sincère gratitude pour l’honneur que vous leur faites en rehaussant de votre illustre présence cette cérémonie en ce jour et mois sacré de carême et de ramadan, mois de miséricorde, d’union de prières, de pardon et de bénédiction », a dit le Général Mamadou Gaye à l’entame de son discours avant de poursuivre pour se réjouir du fait que cette cérémonie ait été organisée en mars, mois où la femme est célébrée: « quelle heureuse coïncidence d’organiser cette cérémonie en ce mois de célébration de la femme, pour offrir en exemple cette grande figure de l’éducation et de culture dont la multidimensionnalité a dépassé l’ordinaire tel que décrit à la page 91 du livre, je cite: « le lien de complicité qui nous unissait à tante Adama était fusionnel et indéfectible. Elle nous a donné l’amour, la sécurité, la connaissance, le savoir vivre, l’attention matérielle et parentale. Elle écopait de ce courage moral exceptionnel de faire face aux adversités, d’un verbe facile, d’un commerce agréable et d’une gentillesse incommensurable.

Sokhna Adama Diop était créditée de vertus et de qualités humaines exceptionnelles. Femme de compromis, indulgente, sobre, conciliante, avenante et d’un charme élégant teinté de politesse et de décence à la fois subtile et fascinante, elle forçait respect et admiration », a-t-il souligné. Une occasion pour l’auteur de revenir sur ce qui l’a motivé à immortaliser cette fugure aux mutiples vertus: « il y a quelque chose de plus fort que la mort, c’est la présence des absents dans la mémoire des vivants. Cette belle pensée de Jean d’Ormesson traduit à suffisance l’intensité de notre obligation mémorielle envers celle que nous célébrons aujourd’hui, celle qui, des années durant, s’est employée à partager, à enseigner, à guider et à se rendre utile à sa communauté avec désintéressent conformément aux Hadiths du Prophète (Psl) « le meilleur d’entre vous c’est celui qui est le plus utile à sa société ».

Ainsi, plus qu’une élogie aux airs d’élégie collective, cet hommage que toute la communauté rufisquoise lui rend aujourd’hui, par votre présence massive, est significative et l’expression de convergence de sentiments unanimes à partager, d’admiration, de gratitude et de prière envers cette grande dame, petrie de qualités humaines, un modèle de dignité, de sérénité, de finesse, de courtoisie et de serviabilité qui a mené l’existence utile à sa famille, à ses contemporains et à l’humanité. Proactive, intelligente et toujours animée par une bonne humeur communicative, elle est restée jusqu’à la fin de sa mission sur cette terre, infatigable, généreuse dans l’effort, plaçant la vertu et le devoir au dessus de toute chose. En laissant un beau nom à la postérité, Sokhna Adama Diop avait une vision presque prémonitoire de sa mort pour avoir très tôt pris la pleine mesure de la vanité dans notre existence et pour avoir bien préparé son viatique pour son voyage inéluctable vers son Seigneur.

En rendant grâce au Seigneur de nous avoir donné le privilège d’être passés entre les mains de Sokhna Adama Diop et de sa soeur jumelle Sokhna Awa Diop, qu’Allah lui accorde longue vie, je la retrouve dans cette belle pensée de Berline Bossuet: « Nous ne pouvons rien, faibles orateurs, pour la gloire des âmes extraordinaires parce que leurs seules actions les peuvent louer, car toute autre louange languit auprès des grands noms ». Incontestablement, Sokhna Adama Diop se situe parmi toutes ces vertueuses femmes qui ont fait la fierté de l’islam (…) ». La cérémonie organisée par l’Association Ousratou Sokhna Adama Diop (AOSAD) a enregistré la présence d’officiers généraux de l’armée sénégalaise, de la police nationale et de la gendarmerie, des autorités locales, coutumières et religieuses, notables de la cité de Mame Coumba Lamba.

Le préfet du département de Rufisque qui a présidé la cérémonie de présentation et de dédicace du livre a indiqué que la forte mobilisation témoigne de la sincérité mais également de la fidélité des administrateurs, des amis, des parents, à l’endroit de l’auteur mais également à l’endroit de Sokhna Adama Diop avant de magnifier le travail accompli: « j’aimerais dire au général que vous avez produit un excellent ouvrage, les quelques lignes parcourues témoignent justement de votre profondeur en termes intellectulialité mais surtout du travail et de rigueur qu’incarne le littéraire que vous êtes. Ce n’est pas évident, parce que, réaliser des ouvrages de cette nature est un travail particulièrement coriace et difficile parce que écrire sur une admiratrice ou un admirateur pourrait être partial, partiel ou même parcellaire. La neutralité requise peut être particulièrement difficile à imprimer. Vous n’êtes pas tombé sur ce piège et vous nous avez livré un excellent ouvrage sur l’oeuvre et la vie de Sokhna Adama Diop. Je suis à peu près sûr que c’est une contribution car l’oeuvre de cette brave dame et sa vie sont incommensurables ».

Pour sa part, le maire de la ville de Rufisque a rappelé l’importance de rendre un hommage mérité aux personnes qui ont marqué de par leur empreinte la société avant de magnifier le parcours de l’auteur. « Les infrastructures morales sont tout aussi importantes que les infrastructures physiques, donc ceux qui les incarnent et qui ont consacré leur vie entière à la religion et à la transmission du savoir doivent être honorées et montrées en exemple à la nouvelle génération. Et c’est ce que nous avons trouvé ici aujourd’hui, à l’occasion de cette cérémonie de dédicace. A travers Sokhna Adama Diop, ce sont ceux qui se consacrent à l’éducation, à la citoyenneté, entre autres, qui sont célébrés. Le général Mamadou Gaye est une grande fierté pour la ville de Rufisque. Son parcours est très important. J’ai encore bourdonnant à mes oreilles votre leçon inaugurale lors du lancement de la quatrième semaine de l’école de base où il magnifiait la question de la citoyenneté, l’articulation entre l’école et la citoyenneté, et aujourd’hui c’est une continuation », a indiqué Dr Omar Cissé.

Ces moments solennels de ferveur ont vu se succéder différents intervenants sur la tribune avec des témoignages unanimes sur la vie et l’œuvre de Tante Adama. Ainsi, en toute beauté, la cérémonie qui a vu la présence massive des rufisquois, s’est terminée par une séance dédicace avec l’accompagnement de la FANFARE, la musique principale des principale des forces armées.

Aly Saleh