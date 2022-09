Le journaliste Babacar Fall charge Barthélémy Dias (vidéo)

Les attaques de Barthélémy Dias contre le groupe futur média (GFM) commencent à irriter au plus haut sommet. Lors de l’émission Faram Facce, le maire de Dakar avait déclaré : « Ce groupe qui était en première ligne dans la lutte contre le régime de Me Abdoulaye Wade, a totalement changé de fusil d’épaule avec l’arrivée de Macky Sall au pouvoir. L’Observateur n’est pas objectif. Je suis désolé. C’est un journal partisan et clanique. On sait lire et écrire ».

Une déclaration qui n’a pas été du gout de Babacar Fall. Ce vendredi, le journaliste de la RFM a porté la réplique : «Je ne terminerai sans pour autant évoquer l’émission Faram Facce avec Barthélémy Dias. Vous saurez que vous n’avez pas le monopole du pourrissement et du terrorisme intellectuel. Nous n’allons pas l’accepter. Vous dites que nous sommes un média partisan. Je crois que si ce que tu dis est vrai, c’est donc que nous sommes partisans envers toi parce que depuis 2016, tu as fait 37 émissions dans le groupe. Malgré ton mauvais comportement, on gère tes attitudes. Il faut arrêter avec ça. Tu es ingrat, indiscipliné et menteur ».