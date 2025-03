Le lycée Ahmadou Ndack Seck : le dépérissement inacceptable d’un joyau (Par le Pr Kitane)

Le lycée Ahmadou Ndack Seck de Thiès : le dépérissement inacceptable d’un joyau

Dans le domaine de l’éducation, le moindre tâtonnement peut porter un coup fatal à plusieurs générations ; toute décision malencontreuse devient un goulot d’étranglement pour une décennie. L’école est, en effet, le lieu par excellence de la formation de ceux qui doivent faire et refaire la société de façon indéfinie. Car le génie de l’homme, c’est d’être à la fois lui-même et autre chose. De nos ancêtres, nous héritons une société avec sa tradition et sa culture que nous devons non perpétuer, mais cultiver encore pour plus d’humanité. La société attend de chaque génération qu’elle apporte sa pierre dans l’édification et la réalisation de son idéal d’humanité, mais ce qu’elle doit à chaque nouvelle génération, c’est une éducation de qualité à même de lui permettre de relever ce défi qu’elle lui assigne.

L’éducation est par conséquent un passage de témoin entre générations : sacrifier tout ou partie de l’éducation des enfants, c’est faire un bail avec le funeste destin d’une descendance faible, ignorante et barbare. La métaphore de Cicéron trouve ici toute sa pertinence : « un champ si fertile qu’il soit, ne peut être productif sans culture, et c’est la même pour l’âme sans enseignement… ». Le génie et la débrouillardise de nos jeunes ne suffisent pas développer ce pays. C’est pourquoi, risquer le pari de faire preuve d’un excès de parcimonie sur les coûts de l’enseignement dans un pays, c’est prendre confortablement place dans le dernier wagon du train qui ne vient jamais à l’heure. L’expérience montre que les sociétés qui ont négligé l’éducation sont, à tous les âges de l’humanité, au bas de l’échelle dans le concert des nations.

Le Sénégal avait, jusqu’à une période récente, une école de qualité, même si l’ancrage de la formation dans notre culture et dans nos besoins a toujours été décrié. Malheureusement une suite de décision parcimonieuse a plongé l’école sénégalaise dans un dangereux état de végétation. La situation actuelle de l’école est plus que préoccupante : l’Etat a souverainement décidé de se désengagement davantage avec l’amputation, voire la suppression de la subvention des structures scolaires. Pire, la politique a non seulement parasité le système éducatif, mais elle en fait désormais son jouet.

Avec la raréfaction ou pénurie de la subvention de l’Etat, les écoles n’avaient d’autre alternative que de compter sur les frais d’inscription des élèves pour fonctionner. Mais voilà qu’en 2024, pour des raisons purement démagogiques, l’ancien ministre de l’éducation avait décidé de baisser de moitié le montant des frais d’inscription. Le nouveau ministre, pour les mêmes raisons, n’a pas osé revenir sur cette décision. C’est comme si un deuxième pied venait d’être amputé à un bipède. Au lycée Serigne Ahmadou Ndack Seck de Thiès, la situation est plus que préoccupante : elle est simplement avilissante. Le spectacle affligeant d’élèves obligés de faire le tour de tout un bâtiment pour dénicher un table-banc afin de faire deux heures de cours est devenu banal. Des classes de plus 70 élèves dans des salles où il n’y a même pas 20 tables fonctionnelles. Un lycée jadis joyau est en passe d’être transformé en porcherie dans une ville comme Thiès. Pire, depuis plusieurs semaines le duplicopieur appelé risographe est en panne : plus de support papier pour faire cours ! Malgré les efforts de l’administration du lycée, on peine à fonctionner, car des plusieurs centaines d’élèves ne se sont acquittés de leurs droits d’inscription. Cet établissement est asphyxié par un dénuement qui fait la honte de tous enseignants.

Un si beau lycée de plus de 3000 élèves dans la ville d’Idrissa Seck, d’Abdoulaye Dieye, de Thierno Alassane Sall, de Massamba Diop, d’Abdou Mbow, de Birame Souleye Diop et de tant d’autres personnalités politiques n’a plus de copieur pour tirer des supports pédagogiques ! Quel gâchis ! Quel scandale ! Ce lycée que tous les collègues qui y séjournent pour le bac qualifient de « jardin » est en passe de devenir un enfer pédagogique : des tables-bancs nomades, pas de chaise ni de bureau pour le professeur, pas de seau pour effacer le tableau, murs délabrés, salles de classes immondes pour défaut de nettoiement, classes pléthoriques, etc. Comment veut-on faire des résultats avec des locaux aussi déshérités ? Jusqu’à quand cette situation va perdurer ?

Alassane K. KITANE