Le maire de Thiès reçu par le Président Diomaye Faye

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a accordé ce mardi 24 février 2026 une audience au maire de Thiès, Dr Babacar Diop, dont la ville s’apprête à accueillir la célébration de la Fête nationale.

Au nom du Conseil municipal et des populations thiessoises, Dr Diop a exprimé sa profonde gratitude pour ce choix symbolique, qui honore la cité et ses habitants.

Il a salué le travail préparatoire mené en partenariat avec les différentes parties prenantes et a souligné l’impatience des Thiessois de faire de cette commémoration un moment de communion et de rassemblement.

Le Chef de l’État s’est félicité de l’état d’avancement des préparatifs et a remercié le maire ainsi que l’ensemble des populations de Thiès pour leur mobilisation.

Au-delà de l’événement, Dr Babacar Diop a tenu à saluer l’engagement du Président de la République en faveur du développement, de la stabilité et de la paix, dans un contexte économique exigeant. Il lui a réaffirmé son soutien, inscrivant cette célébration dans une dynamique de confiance et de solidarité nationale.