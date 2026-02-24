Dette publique : Le FRAPP plaide pour l’application de la doctrine de la dette odieuse

Le Front pour une Révolution Anti-impérialiste Populaire et Panafricaine (FRAPP) a publié un communiqué officiel dans lequel il salue la récente prise de position du Premier ministre sur la dette publique du Sénégal, tout en appelant à l’application de la doctrine de la dette dite « odieuse ».

Selon l’organisation, la reconnaissance par les autorités de l’existence d’une « dette cachée », estimée à plus de 7 600 milliards de francs CFA, constitue une avancée politique majeure. Le FRAPP estime que cette dette aurait été contractée en violation des dispositions légales et réglementaires, et qu’elle ne devrait donc pas être supportée par les populations.

Le mouvement rappelle avoir été la première organisation au Sénégal à introduire officiellement, dès mars 2025, la question de la dette odieuse dans le débat public. À l’époque, il avait invité le gouvernement à s’appuyer sur cette doctrine juridique et politique pour traiter avec les créanciers, notamment les institutions financières locales.

Dans son communiqué, le FRAPP insiste sur l’urgence d’une analyse approfondie de l’évolution de la dette nationale. Il souligne que celle-ci est passée d’environ 39 % du PIB en 2012 à près de 119 % en 2024, une progression jugée préoccupante. L’organisation plaide ainsi pour un examen couvrant l’ensemble de la période 2012-2024, afin d’évaluer l’impact des initiatives internationales d’allègement de la dette et d’identifier les responsabilités éventuelles.

Le mouvement appelle également à la réalisation d’un audit indépendant de la dette publique. Un tel processus, selon lui, permettrait d’identifier la part illégale ou illégitime de l’endettement, de retracer l’utilisation réelle des fonds et d’ouvrir la voie soit à une répudiation, soit à une renégociation des dettes concernées.

Au-delà des considérations économiques, le FRAPP affirme que l’enjeu est aussi social et politique. Il estime que les ressources récupérées grâce à une éventuelle annulation de la dette devraient bénéficier en priorité aux populations, aux travailleurs, aux paysans et aux étudiants, plutôt que de servir d’outil d’ajustement budgétaire.

L’organisation réaffirme sa disponibilité à collaborer avec les autorités et les acteurs sociaux afin d’éclairer la gestion de la dette nationale. Elle appelle à une mobilisation citoyenne et politique pour, selon ses termes, « faire toute la lumière » sur cette question, au nom des générations futures.