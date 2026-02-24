Démantèlement d’un réseau de faussaires à Grand Yoff : quatre suspects arrêtés

Le Commissariat d’arrondissement de Grand Yoff a frappé un grand coup dans la lutte contre la fraude documentaire. Une opération menée le 22 février a conduit à l’interpellation de plusieurs individus soupçonnés d’association de malfaiteurs, d’usurpation de fonction, de faux et usage de faux, ainsi que de complicité.

L’enquête a débuté avec l’arrestation d’un étudiant et d’un professeur d’Éducation Physique et Sportive (EPS) impliqués dans la fabrication de faux bulletins scolaires. Les investigations ont rapidement révélé l’existence d’un réseau plus large, structuré autour de la production de documents administratifs frauduleux.

Les policiers ont notamment découvert une transaction impliquant une femme résidant aux États-Unis. Cette dernière aurait sollicité, contre 500 000 FCFA, la fabrication de bulletins de notes et d’un faux diplôme du baccalauréat sénégalais afin de se présenter à un concours à l’étranger.

Selon les premiers éléments de l’enquête, la fabrication de ces documents reposait sur la complicité d’un professeur et d’un surveillant général exerçant entre Golf et les Parcelles Assainies. Le premier a reconnu avoir confectionné plusieurs faux diplômes pour des montants allant de 50 000 à 500 000 FCFA, tandis que le second a admis avoir produit de faux bulletins, affirmant avoir voulu « aider » des élèves en difficulté.

À ce stade, quatre personnes — deux professeurs, un surveillant général et un étudiant — sont placées en garde à vue. Les enquêteurs poursuivent leurs investigations afin de déterminer l’ampleur du réseau et d’identifier d’éventuels complices ou bénéficiaires.

Les autorités policières rappellent que la falsification de documents publics constitue une infraction grave passible de lourdes sanctions pénales au Sénégal.