Le Secteur frontalier de Moussala renforce la lutte contre l’exploitation aurifère illégale

Le Secteur frontalier de Moussala a mené, dans la nuit du 23 février 2026, une opération de sécurisation qui s’est soldée par l’interpellation de quatre individus et la saisie de soixante-dix millions de francs CFA.

L’action s’est appuyée sur des renseignements précis faisant état d’incursions régulières d’étrangers en territoire sénégalais, notamment dans le village de Satadougou, où se pratiquait l’orpaillage clandestin.

Pour déjouer le réseau de guetteurs mis en place par les contrevenants, les agents du poste avancé de Guémédjié ont parcouru plus de cinq kilomètres à pied à travers la forêt, surprenant les orpailleurs en plein délit. Deux ressortissants étrangers ont été appréhendés, tandis que leurs complices ont pris la fuite en franchissant la frontière.

Dans le prolongement de cette opération, les enquêteurs ont intercepté deux émissaires mandatés par le donneur d’ordre du réseau, basé dans un pays limitrophe. Ces derniers tentaient de négocier la libération des suspects en proposant la somme de soixante-dix millions de francs CFA aux agents. Les fonds ont été saisis et placés sous scellés pour tentative de corruption active.

Le bilan de l’opération fait état de quatre individus interpellés, de soixante-dix millions de francs CFA saisis et de deux pelleteuses mécaniques immobilisées.

Conformément aux dispositions légales, les mis en cause ont été informés de leurs droits et déférés au parquet près le Tribunal d’Instance de Saraya pour exploitation minière illicite, entrée illégale sur le territoire et corruption active.