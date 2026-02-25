Homosexualité au Sénégal…La stratégie de rupture du régime de PASTEF

Le gouvernement d’Ousmane Sonko a déposé un projet de loi visant à durcir considérablement les sanctions pénales liées à l’homosexualité, proposant des peines allant jusqu’à dix ans de prison. Entre affirmation de la souveraineté culturelle et verrouillage judiciaire, cette initiative marque une étape clé dans la consolidation de l’identité politique du régime de PASTEF (Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité) face aux attentes sociales et religieuses du pays.

Le projet de loi durcissant la répression de l’homosexualité marque un tournant idéologique majeur pour le régime de PASTEF. En proposant de porter les peines pour « actes contre nature » de cinq à dix ans, le Premier ministre Ousmane Sonko concrétise une promesse de « protection des valeurs nationales », positionnant son gouvernement comme le rempart ultime contre ce qu’il qualifie d’influences étrangères.

La stratégie du PASTEF repose d’abord sur une clarification juridique radicale. En inscrivant une définition explicite de l’homosexualité dans le Code pénal, le régime met fin à l’ambiguïté qui entourait jusqu’ici les poursuites. Cette précision chirurgicale vise à rassurer la base conservatrice du parti, en montrant que l’État ne se contente plus de punir des actes isolés, mais définit désormais légalement une orientation comme une infraction pénale stricte.

Au cœur de cette offensive, on retrouve une volonté de reprendre le contrôle sur le pouvoir judiciaire. En interdisant aux juges le recours au sursis ou la réduction des peines sous le minimum légal, le régime impose une « tolérance zéro ». Cette méthode reflète la vision du PASTEF d’un État fort, capable d’imposer une discipline morale sans les nuances habituelles de l’appréciation souveraine du juge, souvent jugée trop clémente par l’opinion publique.

L’aspect le plus stratégique concerne la création du délit d’« apologie », puni de trois à sept ans de prison. Cette mesure permet au régime de cibler non seulement les actes, mais aussi le discours social. Elle vise à neutraliser tout plaidoyer en faveur des minorités sexuelles, qu’il provienne d’organisations nationales ou de cercles intellectuels, sanctuarisant ainsi l’espace public sénégalais autour des positions défendues par les autorités.

Cette accélération législative survient dans un contexte de fermeté sécuritaire, illustrée par les arrestations massives de février 2026. En mobilisant la Gendarmerie nationale pour des opérations ciblées, comme celle ayant conduit à l’interpellation de plus de douze individus, le régime démontre que sa stratégie dépasse le cadre des textes pour s’incarner dans une action policière proactive, envoyant un signal de dissuasion immédiat.

Politiquement, le PASTEF cherche à assurer l’espace des valeurs. En s’appropriant ce combat, Ousmane Sonko court-circuite les mouvements et les collectifs. Le gouvernement se place ainsi en tête de file du conservatisme social, empêchant ses détracteurs de l’accuser de faiblesse ou de soumission aux agendas internationaux lors des prochaines échéances électorales.

Cette stratégie de rupture s’accompagne d’une rhétorique de souverainisme culturel. Pour le régime, durcir la loi est un acte d’affirmation nationale vis-à-vis des standards occidentaux. En assumant ce bras de fer avec les partenaires extérieurs, le PASTEF renforce son image de parti patriote, imperméable aux pressions diplomatiques sur les questions de mœurs.

En durcissant les peines et en limitant le pouvoir d’appréciation des magistrats, le texte vise à aligner strictement la réponse judiciaire sur l’ordre moral et social du pays. Pour certains observateurs, ce cadre juridique renforcé pourrait transformer les dynamiques de voisinage en encourageant une vigilance accrue au sein des quartiers, marquant ainsi une volonté de l’État d’assurer une uniformité des comportements conforme aux traditions nationales.

L’examen du texte par l’Assemblée nationale marquera l’aboutissement de cette stratégie de rupture portée par le régime de PASTEF. Pour le gouvernement, l’enjeu est de transformer un pilier de son identité politique en une règle de droit positif incontestable, reflétant la volonté de la majorité. Ce vote définira les nouveaux contours de la légalité au Sénégal, stabilisant la position de l’État sur une question qui anime le débat public depuis plusieurs décennies, tout en affirmant une souveraineté législative totale face aux standards juridiques internationaux.

