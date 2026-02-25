Ils enlèvent un homme de 85 ans par erreur…ils le tuent

Le 13 février, Chris Baghsarian a été enlevé par trois individus à son domicile dans le nord de Sydney, en Australie.

Les enquêteurs sont convaincus à 100 % que cet homme de 85 ans a été kidnappé par erreur et que les ravisseurs ciblaient un parent de Dimitri Stepanyan, 37 ans, un braqueur armé déjà condamné et fondateur de Proper Streetwear.

Quelques jours après, les policiers ont alors appelé publiquement les ravisseurs à relâcher ce grand-père sans histoire, qui n’était en rien lié au milieu criminel. En vain.

Le cadavre d’un homme âgé a été découvert ce mardi près d’un club de golf à Pitt Town, une ville au nord-ouest de Sydney.

« Tout porte à croire que ces restes humains appartiennent à Chris Baghsarian », a déclaré aux journalistes Andrew Marks, le commandant de police en charge de l’enquête.

Une autopsie sera pratiquée pour confirmer l’identité de la victime et pour déterminer les causes de sa mort.

