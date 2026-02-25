Le voyage scolaire tourne au cauchemar…une lycéenne de 15 ans fait une chute

Un voyage scolaire était organisé lundi dans les Alpes-Maritimes avec un lycée de Nevers, dans la Nièvre.

Vers midi, alors que la classe visitait le village d’Eze, quelques élèves se seraient éloignés.

Dans des circonstances qui restent à déterminer, une lycéenne de 15 ans a laissé tomber son sac par mégarde dans les arbres, à flanc de vallon.

En tentant le récupérer, la jeune fille a fait une chute de 25 mètres. Gravement blessée, elle a été transportée en urgence à l’hôpital de Nice.

Deux autres lycéennes, également âgées de 15 ans, ont été blessées plus légèrement en tentant de lui porter secours. L’une a été transportée au CH Lenval, l’autre a été laissée à la charge des accompagnants.

Une cellule psychologique a été mise en place pour les 46 élèves présents.

Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes ce drame.

Source : F D