UCAD : Le Collectif appelle les étudiants à rejoindre le campus

Le Collectif des Amicales de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) a lancé un appel aux étudiants pour regagner le campus à partir du jeudi 26 février, malgré les tensions persistantes autour de la réouverture partielle des résidences universitaires.

Dans un communiqué publié le 25 février 2026, l’organisation estudiantine dénonce la décision du Centre des œuvres universitaires de Dakar (COUD) de rouvrir les campus sociaux tout en maintenant fermés les pavillons B et F. Selon le Collectif, cette situation laisse plus de 2 000 étudiants sans solution de relogement et les expose à une précarité jugée inacceptable.

Le Collectif accuse les autorités universitaires de manquer à leurs obligations sociales et estime que cette décision porte atteinte aux droits fondamentaux des étudiants. Il rappelle également que l’université accuse déjà un important retard académique lié aux perturbations des dernières années.

Toutefois, invoquant un souci de responsabilité et la nécessité de préserver l’année universitaire, les représentants étudiants invitent leurs camarades à rejoindre le campus dès jeudi. Ils annoncent également la tenue d’un point de presse le vendredi 27 février ainsi qu’une Assemblée générale prévue le lundi 2 mars à 10 heures devant la direction du COUD.

Le Collectif réaffirme enfin sa détermination à poursuivre la mobilisation pour la défense des droits et de la dignité des étudiants, tout en appelant à l’unité de la communauté universitaire.