Violences scolaires : le ministère de l’Éducation annonce des sanctions fermes

Dans un communiqué daté du 25 février 2026, la Direction de la Formation et de la Communication (DFC) du ministère de l’Education nationale informe que des groupes d’élèves issus de certains collèges de la zone ont investi des établissements scolaires sous prétexte de soutenir un mouvement d’étudiants. Ces incursions se sont traduites par des actes de violence, notamment des jets de pierres visant leurs camarades, ainsi que des dégâts matériels importants sur les infrastructures scolaires.

Le ministère souligne que ces agissements perturbent gravement les enseignements et constituent une menace pour la sécurité des élèves et du personnel éducatif. Face à cette situation jugée inacceptable, les autorités éducatives, en collaboration avec les autorités administratives et les Forces de défense et de sécurité, annoncent la mise en œuvre de mesures strictes pour sécuriser les établissements et assurer la continuité des apprentissages.

Tout élève pris en flagrant délit de destruction d’infrastructures scolaires ou de perturbation des cours sera immédiatement traduit devant la justice, précise le communiqué. Des sanctions administratives sont également prévues, pouvant aller jusqu’à l’exclusion définitive de l’établissement ou la radiation des listes de candidats aux examens. Les parents des élèves concernés pourraient aussi être appelés à répondre de leurs responsabilités.

Le ministère appelle l’ensemble de la communauté éducative, inspecteurs, chefs d’établissement, enseignants et associations de parents d’élèves, à une vigilance accrue sur toute l’étendue du territoire national. Il exhorte également les autorités administratives locales à renforcer la sécurisation des espaces scolaires.

Le ministère insiste sur la nécessité d’une collaboration étroite entre tous les acteurs pour identifier rapidement les perturbateurs et prévenir toute nouvelle violence, annonçant le renforcement des dispositifs de surveillance, y compris le déploiement d’éléments des forces de l’ordre en tenue ou en civil autour des établissements sensibles.