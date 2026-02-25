Traité d’homosexuel…Sanekh porte plainte à la DSC

L’affaire du démantèlement d’un réseau de présumés homosexuels a pris une nouvelle tournure avec les accusations portées contre des citoyens à travers les réseaux sociaux.

C’est dans ce cadre que Sanekh, Mame Cheikhou Guèye à l’état civil, a été traité d’homosexuel dans une vidéo devenue virale sur le réseau social TikTok. Pour laver son honneur, le comédien a déposé une plainte contre x à la Division spéciale de cybersécurité, selon des informations exclusives de Seneweb. Une enquête a été ouverte pour traquer l’accusateur de Sanekh.

Pour rappel, la chanteuse Viviane Chidid avait également déposé une plainte contre x ainsi que Serigne Bada Kémane à la DSC pour une affaire similaire.