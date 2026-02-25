Divulgation du statut sérologique : Alioune Tine en phase avec Sonko

La divulgation publique du statut sérologique de personnes mises en cause dans une affaire présumée de transmission volontaire du VIH a suscité une vive polémique. Le Premier ministre Ousmane Sonko a dénoncé « avec fermeté » ces pratiques, jugeant qu’elles sont « inadmissibles et profondément préjudiciables » pour les personnes concernées et leurs familles.

Sur le réseau social X, Alioune Tine, fondateur d’Afrikajom Center, a abondé dans le même sens, déclarant : « Il faut éviter l’humiliation et la violation de la dignité des personnes incriminées. Surtout les dégâts collatéraux sur des enfants et des familles stigmatisées. Il faut faire preuve de responsabilité dans la presse et les réseaux sociaux ».