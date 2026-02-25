Fillette décapitée à Kahone : La piste rituelle privilégiée

L. Sall, 30 ans, fait désormais l’objet d’une information judiciaire pour enlèvement, assassinat et actes de barbarie dans l’affaire de la fillette de 5 ans, D. Sow, décapitée à Kahone. Selon Libération, qui donne l’information, l’enquête menée par la brigade territoriale de Kaolack a révélé une préméditation glaçante. Repris par le journal, le mis en cause a reconnu avoir acheté l’arme du crime, un couteau, la veille des faits au marché de Kaolack pour la somme de 1 500 FCFA. Il a ensuite enlevé la fillette de son propre oncle pour l’égorger dans un bâtiment isolé.

Plusieurs éléments orientent les enquêteurs vers cette thèse, développe le quotidien d’information. L’accusé prétend qu’un djinn lui aurait promis, en rêve, richesse et mariage s’il sacrifiait la fillette. Il a également admis s’être récemment rendu chez un marabout pour solliciter des prières afin de trouver une épouse. Par ailleurs, la veille du drame, il a été aperçu par la mère de la victime sur les lieux du crime «en train de communiquer longuement au téléphone». Sall affirme avoir parlé d’agriculture «avec un proche vivant à Vélin-gara» sans convaincre les enquêteurs.

L’enquête a également mis en lumière le passé sombre du mis en cause. Avant de se réfugier à Kahone, ce dernier habitait Dakar (Bène Baraque) où il avait tenté de violer sa voisine, D. Sall. Après avoir échoué, il l’avait poignardée alors qu’elle effectuait ses ablutions pour la prière de l’aube, avant de prendre la fuite pour échapper à la vindicte populaire, précise la même source.