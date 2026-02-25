Pratique illégale de la médecine : Trois Chinois du cabinet Haoqi arrêtés

La Brigade de recherche de Dakar a interpellé, ce lundi 23 février, trois (03) ressortissants chinois. Ils ont été pris en flagrant délit de pratique de la médecine dans le Cabinet médical Haoqi, près du rond-point de l’Assemblée nationale, alors qu’ils ne disposeraient pas des qualifications requises. Les prévenus ont été placés en garde à vue pour «association de malfaiteurs, exercice illégal de la médicine et mise en danger de la vie d’autrui», selon le quotidien L’Observateur.

Le Cabinet médical, dans sa présentation, est une société chinoise qui pratique la médecine traditionnelle. Le bilan de santé, «avec un appareil quantum analyseur qui détecte les anomalies du corps humain de la tête au pied», coûtait 5000 FCFA. Les trois « praticiens » qui composent le cabinet établi au centre-ville, recevaient leurs patients comme de véritables docteurs, avec tickets de consultation.

L’interpellation des mis en cause fait suite à un renseignement anonyme signalant l’existence d’un cabinet médical tenu par des étrangers. Les premières investigations policières, avant les arrestations, ont permis aux policiers de découvrir que les suspects «exerçaient illégalement la médecine, sans aucun diplôme, ni autorisation», selon le quotidien.