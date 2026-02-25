Barthélemy Dias dénonce « l’abandon du monde rural » et exige une transparence totale sur les ressources

Le leader du mouvement Sénégal Bi Ñu Bokk, Barthélemy Dias, a vivement critiqué la gestion actuelle du pays lors d’une conférence de presse tenue ce jour au siège de son mouvement. L’ancien maire de Dakar a dressé un constat sévère de la situation nationale, pointant notamment l’abandon du monde rural et la mauvaise gouvernance des ressources publiques.

Selon lui, le Sénégal ne peut amorcer un véritable redressement en marginalisant ses campagnes. Il a insisté sur les conditions de vie difficiles des populations rurales, estimant que le développement du pays passe nécessairement par un soutien accru aux agriculteurs, éleveurs et pêcheurs.

Barthélemy Dias a ainsi rappelé les nombreuses contraintes auxquelles ces acteurs font face : difficultés d’accès au financement, manque d’appui vétérinaire, insécurité pastorale et absence de politiques adaptées pour soutenir durablement la production locale.

Évoquant la situation dans le nord du pays, il a notamment cité le cas de Saint-Louis, où les pêcheurs vivent dans une inquiétude permanente face à l’avancée de l’embouchure, qui menace habitations et moyens de subsistance.

Sur le plan économique, le leader de Sénégal Bi Ñu Bokk a dénoncé une gestion financière qu’il juge opaque et inefficace. Il a regretté l’incapacité des autorités à produire des chiffres probants et à assurer la protection des données personnelles des citoyens. Il a surtout exigé une transparence « non négociable » sur le patrimoine commun des Sénégalais, en particulier les recettes issues de l’exploitation du pétrole et du gaz.

Pour faire face à ces défis, Barthélemy Dias a proposé plusieurs mesures : un plan national d’immigration structuré, financé et contrôlé pour les populations du Nord, la création d’un fonds de stabilisation pour l’aliment de bétail, la mise en œuvre d’un programme national de santé animale ainsi qu’une réforme rigoureuse et transparente des finances publiques.

Il a appelé les Sénégalais à se mobiliser et à prendre en main leur avenir, estimant que le pays souffre aujourd’hui d’un manque d’autorité, de leadership et de vision stratégique.