Affaire Imane Traoré : Une information judiciaire ouverte

Les choses se compliquent pour la tiktokeuse Imane Traoré et ses quatre acolytes, qui ont été arrêtés pour une affaire de drogue dure dans la nuit du samedi dernier par les policiers du commissariat d’arrondissement de Yeumbeul-Comico, sous le commandement du commissaire Ousmane Diop.

Selon des sources de Seneweb, le procureur Saliou Dicko, chef du parquet de Pikine-Guédiawaye, a sollicité l’ouverture d’une information judiciaire. Il aurait même requis le mandat de dépôt contre les cinq suspects. Imane Traoré et consorts ont cependant fait l’objet d’un deuxième retour de parquet ce mercredi. Sauf changement de programme, ils seront envoyés en prison ce jeudi par le juge d’instruction chargé du dossier.

Pour rappel, le samedi 21 février 2026, vers 6 h, les éléments de la BR de la police de Comico, de retour d’une mission dans la cité Yves Niang, ont conduit au commissariat cinq individus pour détention et trafic de crack.

L’opération fait suite à l’exploitation d’un renseignement faisant état d’un réseau actif dans le secteur. Trois des mis en cause ont été surpris en flagrant délit de consommation de drogue dans un appartement de cette cité : Fatimata Traoré, alias « Imane Traoré », née en 2005 à Dahra Djoloff, tiktokeuse ; Djéba Sow, née en 2004 à Yeumbeul, coiffeuse, et Pape Diouf, né en 2004 à Yeumbeul, conducteur de tiak-tiak, tous domiciliés à la cité Yves Niang.

Les nommés Arfang Diouf, né en 2006 à Guédiawaye, sans profession, domicilié à Kounoune, et Ismaïla Bâ, né en 2005 à Dakar, étudiant domicilié à Golf Sud ont également été arrêtés.

Ils avaient reconnu les faits à eux reprochés et désigné Pape Diouf comme leur fournisseur en drogue. Ce dernier a été interpellé à la station de Yeumbeul sur son scooter Liberty.

Sa collaboration avec les enquêteurs a permis l’interpellation d’un cinquième individu, pris en flagrant délit de livraison de drogue. Il avait par-devers lui deux pierres de crack et six téléphones portables.

La fouille des lieux et des mis en cause a permis la saisie de deux pierres de crack pesant au total 8,6 g, du matériel de conditionnement comprenant trois sachets en plastique, du papier aluminium, de neuf téléphones portables et deux scooters.

