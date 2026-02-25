Partenariat renforcé entre le Sénégal et Mercy Ships : Des missions régulières annoncées à Dakar

À l’issue d’une audience accordée ce mardi par le président Bassirou Diomaye Faye au Palais de la République, la directrice générale de Mercy Ships, Michelle White, a officialisé un nouveau partenariat stratégique entre l’organisation humanitaire et l’État du Sénégal.

Désormais, les navires-hôpitaux de l’ONG ne se limiteront plus à des escales ponctuelles. Ils s’inscriront dans un calendrier de retours réguliers à Dakar, marquant une nouvelle étape dans la coopération sanitaire entre les deux parties.

« Nous sommes ici pour cristalliser un nouveau partenariat avec la République du Sénégal dans lequel nous comptons ramener notre navire-hôpital le plus rapidement possible, mais le ramener régulièrement », a déclaré Michelle White au micro de la RTS, à l’issue de son entretien avec le Chef de l’État.

Ce dispositif permettra aux deux navires-hôpitaux de l’organisation, le Global Mercy et le Africa Mercy, d’assurer une présence alternée dans les eaux sénégalaises.

Pour le système de santé national, cette régularité constitue une avancée majeure. Elle offrira aux autorités sanitaires la possibilité de mieux planifier les interventions chirurgicales lourdes et de réduire de manière durable les listes d’attente.

Si la gratuité des soins chirurgicaux demeure au cœur de la mission de Mercy Ships, ce nouveau protocole met un accent particulier sur le renforcement des capacités locales. L’organisation s’engage ainsi dans un vaste programme de transfert de technologies et de savoir-faire au profit des professionnels sénégalais.

« Nous ferons des projets de renforcement de capacités médicales en soutien avec les différents ministères concernés », a précisé Michelle White, citée par l’APS.

Concrètement, des sessions de mentorat et des formations techniques seront organisées à l’intention des chirurgiens, infirmiers et techniciens biomédicaux. L’objectif est de garantir un impact durable, bien au-delà des périodes d’escale des navires.

Lors de la précédente mission menée en 2023 au Sénégal et en Gambie, 736 patients issus des deux pays ont bénéficié d’interventions chirurgicales gratuites. Parallèlement, plus de 750 professionnels de santé ont profité d’un programme de mentorat ou de formation.