Liberté de la presse : Le président de la CJRS appelle les journalistes à plus de responsabilité

À l’ouverture d’une session de formation de trois jours consacrée à la collecte de données sur les violations de la liberté de la presse, le président de la Convention des jeunes reporters du Sénégal (CJRS), Mamadou Diagne, a livré un message ferme à l’endroit des professionnels des médias.

Devant quatorze journalistes venus de différentes régions du pays, il a insisté sur la nécessité d’une pratique plus rigoureuse du métier, notamment pour les animateurs de plateaux télévisés, afin d’éviter des propos susceptibles d’entraîner des poursuites judiciaires.

Selon lui, une dérive préoccupante se dessine dans l’espace médiatique, où la liberté d’expression semble parfois s’exercer au détriment des règles fondamentales de vérification. Il a relevé que de nombreux intervenants tiennent des accusations publiques avant d’être ensuite convoqués par les forces de sécurité, créant ainsi des tensions et des attentes vis-à-vis des organisations professionnelles appelées à les soutenir.

Le président de la CJRS a également dénoncé l’influence d’intérêts politiques ou économiques qui, selon lui, pousseraient certains intervenants à multiplier les attaques personnelles sans preuves solides. Il a rappelé que la responsabilité éditoriale implique avant tout de mesurer ses propos et de s’abstenir de toute déclaration susceptible de mener son auteur devant la justice.

Par cette mise en garde, Mamadou Diagne a exhorté les journalistes à préserver la crédibilité de la profession en s’appuyant sur la rigueur, la preuve et l’éthique, conditions essentielles à une liberté de la presse durable et respectée.