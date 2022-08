Le MEER national tape sur Mary Teuw Niane

C’est sans surprise que nous constatons les dernières sorties de l’ancien Ministre de l’enseignement supérieur et ex PCA de PETROSEN Mary TEUW NIANE, s’attaquant au régime du Président Macky SALL.

Le Président Wade avait raison en définissant l’homme comme un traitre, un Manipulateur de Type Nouveau – MTN qui ne roule que pour ses intérêts et qui, depuis son limogeage du MESRI, est dans une posture douteuse, allant jusqu’à se ranger derrière des leaders de l’opposition qu’il qualifiait de vendeurs d’illusions et d’ennemis de la Paix publique.

Ce Monsieur est l’incarnation de l’ingratitude et de la méchanceté humaine, lui qui aura connu les privilèges inhérents au Titre de Ministre grâce au Président Macky SALL dont il tient à salir l’image aujourd’hui, parce que démis de ses fonctions de MESRI. Avec des centaines de milliards injectés dans le secteur de l’enseignement supérieur, il n’aura jamais réussi à terminer aucun des projets entamés (Université Iba Der Thiam de Thiès, Université Assane Seck de Ziguinchor, université de Bambey), et il devrait faire profil bas et éviter de se ridiculiser de la sorte.

Il a cassé l’élan d’excellence dans lequel le Président Macky SALL avait inscrit l’enseignement supérieur au Sénégal, pêchant dans la mise en œuvre des conclusions du conseil présidentiel sur l’avenir de l’enseignement supérieur avec ses 78 recommandations et 11 décisions, et avouant son incapacité à matérialiser la vision du Président dont les instructions en 2015 allaient dans le sens de construire 14 ENO, des ISEP, l’UAM, d’assurer la réhabilitation et la construction des bâtiments socio-pédagogiques des universités de Thiès, de St Louis, de Ziguinchor et de Bambey.

A cela s’ajoute la boulimie instaurée dans le cadre des orientations des étudiants dans les instituts privés ; situation orchestrée par lui-même et à laquelle le Président a décidé de mettre fin au bout de 3 ans. Et si aujourd’hui les acteurs du mouvement étudiant des années 2013 à 2019 n’ont pas épousé la vision du Président Macky SALL c’est à 1000% à cause de MTN et de ses lacunes, lui qui aura réussi à désacraliser la noble école syndicale, seule institution de représentation des étudiants.

L’histoire donne raison au MEER national qui, dès 2019, avait alerté sur le comportement suspect du Monsieur qui n’avait pas mis de temps après avoir séjourné avec Ousmane Sonko à St Louis, pour annoncer sa candidature aux locales de 2022 à l’issu d’une interview sur la Chaine Jotna TV appartenant au parti Pastef. Il est peut-être le seul à ne pas savoir que son plan de trahison cuisiné à long terme est l’un des secrets les moins gardés dans ce Pays. L’APR n’a pas besoin de traitre dans ses rangs et en ma qualité de membre du Secrétariat exécutif national (SEN) je demande à ce qu’il soit exclu du Parti et de ses instances, s’il n’a pas le courage de démissionner.

Nous lui rappelons que les faits sont têtus et pour quelqu’un qui avait fini d’être le laudateur attitré du Président, chantant partout ses réalisations et sa vision pour le Sénégal, il lui sera difficile de défendre le contraire, à moins qu’il s’assume tel un MTN – Manipulateur de Type Nouveau, un aigri qui est prêt à tout pour ses intérêts personnels.

Tout comme d’autres, Monsieur croit pouvoir manipuler l’opinion à cout de mensonges et de victimisation or, il n’est victime que de sa cupidité et de son défaut d’intégrité car la morale recherchée chez un éducateur, de surcroit un Professeur d’université, interdit une certaine façon de faire, prohibe la traîtrise, bannit la déloyauté et censure la lâcheté.

Autour du Président, nous avons des hommes et femmes intègres et dont l’engagement ne dépend pas des postes ou positions occupées, des individus qui mettent leur savoir-faire au service des objectifs de développement du Sénégal sans contrepartie parce que convaincus que le Président Macky SALL a tracé le chemin qui conduira le Sénégal à l’émergence, n’en déplaise aux Manipulateur(s) de Type Nouveau – MTN.

MEER NATIONAL